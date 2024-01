Médicos dejan sus carreras en Colombia para ir tras el ‘sueño americano’ por falta de estabilidad

Es frustrante para muchos jóvenes que luego de estudiar varios años y pagar una fortuna en semestres de universidad para conseguir el grado de médico en Colombia, muchos se enfrentan a un mercado laboral con bajos salarios y altísimas cargas de estrés, por eso algunos deciden irse en busca del sueño americano con la idea de homologar el título en la tierra del Tío Sam.

“He trabajado en jardinería, en bodega, en bodega hay varias tareas, un día puede que te coloquen a descargar bultos, otra para que te coloquen a manejar el carrito, descargando contenedores”. Walter Caicedo es médico, nunca imaginó trabajar descargando bultos de café o como jardinero, lo toma con humor, desde hace dos años y cuatro meses llegó a Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida para él y su familia.

“Un día me pasó algo muy cómico con el jefe que tenía porque entraron a mis redes sociales, entonces alguno de ellos le dijo ‘mira, el colombiano es médico y entonces el jefe me miró. Me dijo, ¿eres médico? yo sí, señor, ¿tú qué haces aquí? Pues le expliqué y me dice ‘Ah, ok, eres médico, ve y mueve todas las cajas que están alla’, yo ‘sí, señor, claro, con mucho gusto’ y fui me tocó mover las cajas”. Walter se graduó de la Universidad San Martín en 2014 y trabajó seis años y medio como médico de apoyo en una unidad de cuidados intensivos de una clínica en Buenaventura, su sueldo básico era de $2.600.000 cada mes. “Cuando yo levantando bultos de café y me llegaba el sueldo de la semana y yo decía ‘oye, con esta semana cargando bultos de café es casi lo que yo me ganaba en un mes como médico’”.

“Yo veo que la salud y la dignidad del médico se ha perdido, cómo es posible que los salarios no han subido en 20 años, sino que antes han bajado y me preocupa, que a futuro estos médicos, estos cerebros que pueden aportar tanto a la sociedad, busquen emigrar, no solo para Estados Unidos sino para Europa u otras partes del mundo”. Andrés Chica también es médico, no veía futuro en Colombia y después de pensarlo mucho colgó su título y como decenas de profesionales decidió probar suerte e irse a trabajar en lo que fuera en Estados Unidos.

“Tenía 29 años, tomo la decisión de emigrar y yo creo que como a muchos inmigrantes nos pasa que nos hacemos ilusiones, yo voy para Estados Unidos, aprendo inglés, convalido el título, yo soy colombiano, echado para adelante, lo voy a lograr, pero cuando uno llega se estrella con la realidad”. Se encontró con un muro tan grande e infranqueable como el que separa la frontera de Estados Unidos y México y es que homologar un título de Medicina allí es prácticamente imposible.