Lucio Chiquito: 107 años de liderazgo empresarial y vitalidad que desafían el tiempo

Con 107 años, don Lucio Chiquito es el más asombroso caso de longevidad exitosa del que se tenga noticia en Colombia, dicho de otra forma, es llegar a viejo en forma y con buena calidad de vida, como es tan excepcional, un grupo de médicos estudian su caso y encontraron un gen que puede ser el responsable de su formidable estado de salud. El gen Lucio y el secreto de la eterna juventud.

“Fui fundador de EPM, pues hubo mucha gente, pero todos siguieron instrucciones y el único que figura Lucio Chiquito”. Lucio Chiquito Caicedo nació el 22 de mayo de 1916, sí 1916, hace más de un siglo, este ingeniero tiene 107 años y ha sido un personaje influyente en el desarrollo del país, es socio fundador de empresas como La Colosal, EPM, Integral, Camacol y la Escuela de Ingeniería de Antioquia y por su extraordinaria condición cognitiva es uno de los casos de longevidad exitosa más interesantes para la ciencia. “Conocimos a Lucio Chiquito hace varios años cuando estaba entrando en el período de centenario, nos enteramos de su existencia y lo invitamos a participar en un proyecto en el grupo de neurociencias que es sobre envejecimiento exitoso y él aceptó entrar a la investigación y hemos hecho varios análisis y estudios con él”.

¿Qué ha hecho este hombre para tener la lucidez de una persona de 70 teniendo 107 calendarios? Él dice que lo de caminar tiene mucho que ver. ¿Cuál es el secreto? “Desde los 22 años hasta los 98 estuve caminando, me levantaba a las 4 de la mañana, caminaba una hora, me bañaba y me iba para la oficina”. Así es, muchísimo antes de que trotar se pusiera de moda, él ya tenía por hábito hacer ejercicio temprano en la mañana antes de ir a trabajar, Lucio ha sido un pionero en muchos sentidos.

Lucio nació en Cali, en una familia humilde y antes del Bogotazo, cuando los jóvenes de 20 años soñaban si acaso con ser bachilleres, él pensaba en mucho más. Lucio se formó en el Santa Librada de Cali cuando ese colegio estaba en manos de una misión de profesores alemanes, de ellos aprendió la disciplina y el amor por los números. “Yo fui uno de los primeros bachilleres que salieron de allí”. Concluido el colegio en Cali quiso ser ingeniero y para eso se trasladó a Medellín, llegó solo con una beca que le otorgó la Gobernación del Valle, buscó un cupo en la Universidad Nacional y en 1941 se graduó con honores como ingeniero civil.