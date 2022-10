Los apuntes de Luis Alberto Moreno para dejar el pesimismo y crecer sin complejos

Crecer o no crecer, esa no es la cuestión. La cuestión es cómo. Hay un colombiano -grande- que no iba a crecer mucho, pero que terminó creciendo tanto que llegó a uno de los puestos más altos en el mundo de los organismos multilaterales, fomentando el crecimiento económico. Le dicen con cariño Morenito, y después de muchos años como presidente del BID, escribió un libro para dejar los complejos, el pesimismo para crecer todo lo que podamos. El mundo a la altura de un hombre que siempre mira hacia arriba.

Entre la pandemia y la agitación electoral, pasó desapercibida la despedida de un gran colombiano. Bajito, como Uribe, pero menos polémico y más diplomático, Luis Alberto Moreno es el único colombiano que ha llegado a la presidencia del BID, el banco multilateral más importante de la región, y una joya que hoy se disputan los países de todo el continente, tras la caída abrupta de su último presidente por un escándalo con una subalterna. con un libro repleto de pistas para crecer en medio de la crisis que vivimos y entre el afán de una agenda tan apretada como la de muchos presidentes, Los Informantes lo visitó en su apartamento en Nueva York y tomó nota de cómo superar ese complejo de inferioridad que nos ha impedido ser tan grandes como podríamos ser y conquistar el mundo a nuestra medida.