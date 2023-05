La tabla de salvación del David González, el skater considerado el más grande del mundo

El deporte de la tabla o el skate es todavía visto por muchos como un pasatiempo sospechoso, como de vagos. Pues no. Colombia tiene a uno de los mejores skaters del mundo de todos los tiempos; un superdotado en el arte de hacer saltos y piruetas sobre una patineta y no es ningún vago: es un deportista profesional, un campeón de alto vuelo, con una vida valiente e inspiradora. David González y su tabla de salvación.

Puede que nunca haya visto su cara y muy seguramente tampoco le suene su nombre, pero este paisa talentoso y echado para adelante es uno de los deportistas más importantes que ha dado Colombia: David González se convirtió en el mejor skater del mundo y es considerado el Pelé de la patineta. Los Informantes persiguió a este tremendo deportista tan grande que hasta le dicen el rey David.

Él mismo no se lo termina de creer, todavía le parece una locura, que un niño de un barrio popular que al principio no tenía ni con qué comprar una tabla llegara a ser el mejor del mundo para montarla. Eso era imposible, no pasaba ni en las películas. “Yo vengo de un barrio de Medellín que es muy pobre, empecé desde muy bajo, empecé yo solo, de un momento a otro yo estar allá en Estados Unidos y ganar el mejor premio del mundo. Yo me sentí muy orgulloso de todo lo que hice en mi vida de antes, todos los sacrificios valían una pena”.

Puede que no le suene su nombre, ni mucho menos su cara, pero David González es uno de los deportistas colombianos más exitosos de los últimos tiempos. Ahí donde lo ven relajado y greñudo, con esa pinta de adolescente, David es desde hace dos décadas el mejor skater de Colombia y uno de los mejores del planeta.

Publicidad

El momento cumbre para este hijo ilustre de la Medellín más callejera, la Medellín del común, llegó en el 2012 cuando fue elegido por la revista Thrasher como el mejor skater del mundo. Para que se haga una idea, eso equivale a ganarse una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos o un Tour de Francia o un campeonato de Fórmula 1.

Tan rápido monta David y es tan hábil que hoy es considerado prácticamente un mito de la historia del skate, un deporte que en Colombia más que un deporte hecho y derecho todavía has visto por muchos como un pasatiempo de vagos, de pandilleros.

La gente puede pensar lo que quiere, pero a este paisa bacán el skate le ha dado todo lo que tiene, les da el techo a él y a su familia, les da el mercado, les paga las facturas, les da en últimas esa tranquilidad con la que David soñó desde niño. “Todo el tiempo me pasa aquí que la gente me dice ‘¿y tú qué haces?’ Yo soy skater profesional, yo monto tabla, yo vivo de esto”.

Publicidad

Verlo haciendo acrobacias en vivo y en directo es un espectáculo, se desliza por pasamanos, salta sobre escaleras larguísimas, hace giros y volteretas y a veces incluso le gusta volar por encima de la gente.