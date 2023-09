La puntería de Helmut Bellingrodtm, el primer colombiano en ganar una medalla olímpica

Dar en el blanco es dificilísimo, pero darle a un jabalí en movimiento, tranquilos, que no es lo que están pensando, requiere de un pulso firme, de concentración y muchísimo entrenamiento. Helmut Bellingrodt dio en el blanco y fue el primer colombiano en ganar una medalla en los Olímpicos de Múnich en el año 72. Los Informantes fue testigo de los disparos de una leyenda, el honor y el lujo de haber sido el primero.

“Yo sabía que yo iba bien. Yo no había querido mirar las pantallas porque después de cada serie aparecen en las pantallas y mi padre también me enseñó eso, me dice él no ‘te fijes de los de las pantallas ni la tuya ni la de los demás, punto, tú haz lo que siempre vienes haciendo. Tú sabes hacer lo que estás haciendo, lo haces bien. Repítelo, punto’ y así fue yo no supe, nada sin hasta el último disparo que oí una voz un grito que lo sacaron del recinto, lamentablemente, ya no nos acompaña en este mundo nuestro amigo Edgar Perea que dijo ‘viva’ y no dijo Colombia sino Barranquilla”.

Eran las 12 en punto de la tarde, en Múnich, Alemania, en una cancha de tiro al blanco apenas escuchaba el sonido de recarga de los rifles y los cartuchos cayendo al piso, era 1972 y un colombiano estaba parado apuntando a la gloria. Después del último disparo son una bulla con tono Caribe, con sabor a porro y bullerengue que gritaba Barranquilla, en ese momento Helmut Bellingrodt Wolff, alto, fornido, de ojos azules, de apellido alemán, pero alma costeña puso a sonar el himno nacional de Colombia por primera vez en los Juegos Olímpicos.