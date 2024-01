La música de Laura Maré: Un talento auténtico que va más allá de los apellidos

El camino al éxito está lleno de fracasos y de incertidumbres, por eso se necesita un valor extraordinario para probar suerte, trabajar duro y luchar por los sueños. Antes se llamaba solo Laura, ahora es Laura Maré, una joven promesa de la música que canta lo que les pasa a otras mujeres como a ella. Se van a sorprender porque es como si la conociéramos de toda la vida, es que sus papás han estado desde hace años entre su casa y en la mía.

Esa cara, esa voz y esa forma de moverse son tan familiares, parece que la conociéramos de toda la vida y la verdad es que es más o menos así. “Y al final decidimos Laura Maré por dos razones, quería Laura porque no me iba a quitar mi nombre de mujer que es la base del proyecto y el Maré, porque quería que fuera un proyecto colombiano, quería siempre resaltar que yo soy una mujer colombiana y para mí Colombia se volvió sinónimo de mar, porque es donde crecí y es el sitio que me inspira, que me llena de orgullo, que voy y me parece que todo el mundo debería ir a conocer Santa Marta específicamente, creo que me daba mi identidad de que hablo español y eso era lo que quería hacer y es lo que soy es digamos algo que quería reconocer y por eso Laura Maré”.

Ella va soltando pistas, es la mayor de tres hermanos, tiene 25 años, feminista, bogotana de nacimiento, pero samaria de corazón, creció entre noticias y micrófonos y sí tiene muchísimo de sus papás, mirándola bien se parece mucho a los dos Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín, aunque periodistas ambos, la han apoyado desde el principio para que persiga el sueño de la música. “El Caribe indiscutiblemente no se lo puedo quitar a mi mamá, pero toda la inspiración en la música y en creer en el amor y en hacer un país que esté lleno de cosas lindas es todo mi papá, o sea, él a veces se sienta escribir conmigo canciones”.

“Además de ser un gran cantante, yo creo que es una persona muy sensible y optimista y muy amante del arte, de verdad que es la opinión que más me pesa cuando yo muestro una canción, o sea, mi papá, él cantaba bárbaro y escribe canciones también”. Según su mamá, “Ella se metía en Internet y aprendía guitarra y cantaba, pero paralelo sacaba las mejores notas en el colegio, a la hora de elegir su carrera ella ciencia política y ‘yo voy a luchar por los derechos de las mujeres’ y yo en tercer semestre dijo ‘además voy a estudiar Derecho’, pero nunca dejó de lado lo mucho que le gustaba la música, tocar guitarra, componía desde chiquita y hacía sus canciones con cada cosa que le pasaba”.

Por su parte, para su padre Jorge Alfredo Vargas, “es innegable que sí llama la atención que sea la hija nuestra, de los dos presentadores y periodistas la que está cantando, pero también nuestros amigos y colegas que han sido generosísimos y la gente en las redes y todo también lo he entendido y eso me parece espectacular porque han buscado a Laura por Laura cantante y no es porque sea hija nuestra, es que es buena”.

Le enseñaron que el talento es importante, pero no es suficiente, por eso la disciplina y la ética en el trabajo de Inés María y de Jorge Alfredo han sido el ejemplo en su casa porque en la vida nada es fácil ni en el trabajo ni en el amor.