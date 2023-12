La historia real tras 'El rey de la polca': De la fama al escándalo y posterior redención

Inflación, guerras, escándalos de corrupción y hasta una crisis de salud mental, este no ha sido un año fácil, sin embargo, en época de Navidad hay que recuperar el optimismo y bailar al son que nos toquen. Por eso, es un lujo conocer la vida de Jean Lewandowski, un polaco que huyó del comunismo, que construyó un imperio bailando polcas en Estados Unidos y que terminó en la cárcel y luego en el cine. Los Informantes lo visitó en su casa en Miami para bailar una polca por las segundas oportunidades.

“De alguna forma, siempre sonrío. Incluso si hay un problema, sonrío. Le sonrío a la nota equivocada, pero sonrío”. Con su cara de Frank Sinatra polaco, con su varita de conductor de orquesta y con esa paciencia con la que le enseñan sus estudiantes a tocar melodías de su tierra. Nadie se imaginaría que detrás de este profesor de música se esconde un personaje de película, ‘El rey de la polca’.

“Muchas veces lo descubren tarde. Dicen ‘Dios mío, ¡eres famoso! Yo digo no, no, no. ‘Sí, te vimos en una película’”. Se llama Jean Lewandowski, pero prefieren que lo llamen por su nombre artístico Jan Lewan, y se convirtió en el rey de la polca cuando una leyenda de las polcas lo bautizó así en un concierto: “Bobby Vinton vino del camerino, nos tomamos una foto y le dije: ‘Eres el príncipe de la polca’. Él contestó: ‘Yo soy el príncipe, pero tú eres el rey’".

Así cantando, con su buena energía y su mirada seductora pasó de construir un imperio como el ‘rey de la polca’ a estar en la cárcel acusado de estafar un puñado de ancianos que lo seguían con Dios de la música polaca. “Para ellos, alguien 100% polaco era como un Dios. Todas estas viejas canciones polacas las estaba convirtiendo en polcas. Las cantaba y ellos las amaban. Estaba vendiendo discos y eso fie creciendo y creciendo”.

Después de ver su vida convertida en una comedia en Netflix con nada menos que Jack Black, el mismo de la Escuela de rock, pero ahora como el rey de la polca viajamos al norte de la Florida y le tocamos a la puerta de su casa en Palm Beach para ver qué tanto se parecía la realidad a la ficción y será cierto eso de que Estados Unidos, como dice la película, es el país de las segundas oportunidades.