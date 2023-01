La depresión es una intrusa, pero usted puede cerrarle la puerta: Wilfrido Vargas

Escribió el libro “Me volviste loco, Wilfrido”, en el que narra cómo ha sido su vida lidiando con la depresión y con el que quiere enviar un mensaje claro a quienes padecen este tipo de trastornos: no están solos.

Wilfrido Vargas abre su corazón: “me encanta la vida, me encanta la gozadera, me encanta la gente, me encanta estas historias, me encanta decir que he sido deprimido porque es una manera de decirle a la gente ‘tenga cuidado, que usted no es la depresión’ la depresión es una intrusa que llega, pero usted tiene el poder para decirle ‘aquí no me entra’ y le cierra la puerta”.

Vive entre República Dominicana y Bogotá. Es padre de cinco hijos y abuelo de tres nietos que lo tiene loco, pero de amor.