La batalla jurídica de unos mellizos contra un exmagistrado por su paternidad negada

En Colombia, tres de cada 10 niños crecen solo con su mamá, como los hermanos Serna. Un exmagistrado sobreviviente de la toma del Palacio de Justicia niega ser el padre de unos mellizos. Uno de los dos se hizo abogado solo para demostrar que Nicolás Pájaro Peñaranda es su papá. La batalla de unos pelados que cumplen al pie de la letra el dicho popular que dice que, ‘a hijo negado, hijo pintado’.

“Lo hago por la dignidad mía, por la dignidad de mi mamá, de mi hermano, nuestra dignidad, la hago para fijar un precedente judicial para esos padres sinvergüenzas e irresponsables que creen que se zafan, no importa quién sea, siempre va a llegar la justicia y la genética no tiene pierde”. A José Luis Serna Arbeláez no le tiembla la voz para hablar de su caso. Su hermano mellizo Juan David y él nacieron el 22 de agosto de 1985 y han pasado casi toda su vida en medio de una batalla legal que lleva varias décadas con Nicolás Pájaro Peñaranda, un exmagistrado sobreviviente de la toma al Palacio de Justicia, para que reconozca que es su padre, algo que él ha negado por 37 años.

“Un caso que le pone a los hombres la mano en el corazón y en la cabeza antes de empezar a crear hijos y de reproducirse. Una vez tienes un hijo tienes que responder, entonces este es un caso que sin duda alguna va a servir como un precedente judicial para que muchos padres que no han respondido empiecen a responder”. Era 7 de noviembre de 1985, el magistrado auxiliar de la Corte Nicolás Pájaro Peñaranda había estado en medio del fuego en un baño del Palacio de Justicia donde vio morir a varias personas, salió del edificio en llamas y sobrevivió milagrosamente a la toma, pero aún tienen su cuerpo una bala que por poco acaba con su vida.

“Él era viudo y salieron como cualquier pareja que empieza a salir y quedó embarazada”. Marta Serna tuvo un parto complicado, los mellizos se llevan 10 minutos, nacieron de 7 meses, apenas semanas antes de la toma al Palacio de Justicia. 12 días después del parto Juan David el menor sufrió un derrame cerebral que lo iba a marcar para siempre a él y a toda su familia en nuestro en el parto. “Él no estuvo en el parto, él fue cuando ya nosotros lo llamamos y ya le dije que le había dado a uno de los niños le había dado un derrame, él venía antes de la toma del Palacio y los miraba, inclusive los llevó a ambos para que la mamá de él que se llamaba Emma los conociera”.

Marta tenía 30 años y la vida la puso frente al reto más grande de su vida: sacar adelante a sus mellizos, enfrentar la tragedia de la discapacidad permanente de Juan David, levantarse a trabajar a pesar de todo. De acuerdo con su testimonio, el presunto padre desapareció como por arte de magia. La batalla legal empezó tres años después cuando Marta decidió demandar a Nicolás Pájaro para que reconociera la paternidad de los mellizos.