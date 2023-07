Jorge Iván del Valle, el nadador colombiano que conquista los siete mares

Hay un colombiano conquistando los siete mares. Jorge Iván del Valle acaba de romper un nuevo récord para Colombia en Hawái. En Los Informantes quedamos con la lengua fuera luego de seguirlo en una de sus grandes hazañas: darle la vuelta a la isla de Manhattan.

“Cuando no está nadando, mejor dicho, pasa por todos los sentimientos de felicidad, angustia, tristeza, frustración, miedo, dolor, pero hay que saber controlar todos estos todos estos obstáculos para poder llegar hasta la otra orilla”. Hay reyes de sangre azul que heredan su corona sin ningún esfuerzo y este rey es de sangre roja, es colombiano y se coronó en el mar azul de California, después de nadar 10 horas y 19 minutos en aguas abiertas, de recorrer 32.5 kilómetros, el equivalente a 650 piscinas olímpicas sin descansar y luego de pasar todo tipo de pruebas: un sol lacerante, corrientes heladas, la oscuridad de la noche y hasta un ataque de aguamalas que le ha podido costar la vida, pero que no lo sacó del agua ni le impidió convertirse en el primer colombiano en cruzar el Canal de Catalina, en Los Ángeles, California.

“Uno de los momentos como de pronto críticos que tuve fue cuando tuve muchos roces de medusa, entonces en algún momento dije esto me va a sacar del agua porque me va a afectar y la reacción va a ser bastante fuerte porque fueron en la cara, en los brazos, en las piernas, pero al final como que pude manejarlo porque yo dije como sea tengo que llegar hasta la otra orilla, o sea, yo llevo entrenando muchísimos años para esto y no y no voy a renunciar ahora por una picadura de una medusa”.

No es profeta en su tierra, pero es un monstruo de aguas abiertas al que ya casi le salen escamas y aunque se llama Jorge Iván Agudelo Vargas, sus miles de seguidores en redes sociales lo conocen como Jorge Iván del Valle. “Mucha gente me dice Aquaman”. Nuestro Aquaman valluno empezó a nadar a los cuatro años y a competir a los nueve en Cali cuando cambió el fútbol por la natación y se lanzó a competir en las piscinas del país y a coleccionar medallas siempre nadando contra la corriente. “Un día me puse a contarlas y llegamos como a las casi a las 200”.

Publicidad

Hijo de dos vendedores que lo han apoyado siempre y descendiente de una familia desplazada, Jorge Iván nació en Tuluá hace 31 años y su sensibilidad social lo llevó a crear una fundación para ayudar a niños de bajos recursos y a romper el silencio a la hora de denunciar la corrupción que ha visto durante su carrera.