Fruko, un teso que se abrió camino a pulso hasta convertirse en una leyenda de la música

Su música hace parte de la vida cotidiana de varias generaciones, su orquesta ha creado frases que ya hacen parte de la cultura popular colombiana como: “¡Oye, te hablo desde la prisión!” o “¿Qué le pasa a Lupita?”, es Fruko sí, el de Fruko y sus Tesos, el músico, compositor, director y arreglista que ha producido unas 8.000 canciones y quien lleva seis décadas poniéndole a la vida un toque de sabor con su salsa hecha en nuestro país. Los Informantes trató de seguirle el ritmo a este genio musical, es que Fruko es un teso.

Se llama Julio Ernesto Estrada Rincón, pero dice que ya ni su esposa cuando está brava lo llama por su nombre, desde hace más de medio siglo todo el mundo lo conoce como Fruko, el teso de la música tropical, el pionero, no de la salsa de tomate, sino de la salsa colombiana, el genio musical que conoce como pocos el verdadero secreto del sabor.

Más que canciones, varios de los temas que ha compuesto, producido o musicalizado este paisa que muchos al escuchar su música piensan que es costeño, parecen es himnos. Fruko ha tenido tantos números 1 en las listas radiales que hace rato perdió la cuenta.

Toca 22 instrumentos, bueno, toca bien, bien 22 instrumentos, porque los artistas que vienen entrando y saliendo de su estudio de grabación contaron que toca lo que le pongan, que tiene un oído envidiable, que le puede sacar ritmo hasta a una balacera, por algo le dicen el maestro de maestros. A él eso le parece demasiado pretensioso, prefiere que lo llamen el poderoso o mejor el teso. “Yo he sido un poderoso desde niño y en la tarima les he enseñado a los cantantes y a los instrumentistas a tener carácter y por eso el peso y los tesos los mejores instrumentistas, los mejores trompetistas, timbaleros, pianistas, cantantes, nos unimos en Fruko y sus Tesos”.

Su hoja de vida musical dice que ha creado y dirigido agrupaciones tan exitosas como la Sonora Dinamita o los Latin Brothers, pero su proyecto insignia sin duda es Fruko y sus Tesos, más que una orquesta parece su hija, habla de ella con un amor paternal, es la que lleva su nombre, la que lo dio a conocer en el exterior, la que pasó de ser una simple moda para convertirse prácticamente en una manía.

No parece exagerado decir que la música de Fruko hace parte de la banda sonora de los hogares colombianos, no debe existir una sola persona en el país que no haya bailado, cantado o al menos tarareado alguna de sus canciones, por algo cuando la prensa habla sobre este músico prodigioso suele definirlo con un lugar común que le encaja perfecto: leyenda viva.

Fruko y sus Tesos han recibido reconocimientos de todos los calibres, desde el premio de la revista Récord World a la mejor orquesta de América hasta el Congo de Oro del Carnaval de Barranquilla. Tiene discos de plata de oro, de platino, ha pegado más de 50 éxitos, pero hay una canción que sobresale, un grito de libertad que suena más que el himno nacional: El Preso.