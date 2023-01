El reencuentro del payaso Muñoz con su familia en Colombia 55 años después

Luis Muñoz esperó 55 años para volver a abrazar a su familia en Colombia. Se le voló de la casa y del país a su mamá siguiendo los pasos de un circo.

Fueron “55 años sin venir y 55 años de sufrimiento, de humillaciones y de alegrías”, recuerda Muñoz, quien defendió su nacionalidad a capa y espada. “Siempre me decían ¿por qué no se nacionaliza chileno si lleva tantos años? - Porque yo soy colombiano, yo nací colombiano - ¿pero puedes tener doble nacionalidad? - No, no me interesa”.

Publicidad

Muñoz, de tan solo 13 años, no sabía que estaba haciendo en ese entonces. Llegó un circo a Bogotá y la curiosidad lo llevó a ver, tras camerino, cómo funcionaba. Quedó hipnotizado. Cuando llegó a Chile ya no podía regresar. Se encontó con el golpe militar y la dictadura de Pinochet. “En ese tiempo vino el golpe militar y ahí fue espantoso, para mí fue terrible porque no tenía con qué decir este soy yo. No tenía pasaporte. Los militares lo tomaban y le pedían su identificación”.

Luego, el Consulado colombiano en Chile le regaló el pasaporte, pero siguió ilegal, pues no tenía visa que le permitiera estar en ese país. Un militar lo vio y lo amenazó: "si te veo en algo raro, te mato".

Así fueron pasando los años, llegaron las alegrías pero también las tristezas. Los cumpleaños, Navidad, Año Nuevo y es "ahí cuando la pena lo embarga a uno", recuerda con tristeza.

Pero, ¿cómo un payaso triste puede hacer reír a decenas de familias? “Cuando uno trabaja en el circo, los problemas se dejan detrás de la cortina. Yo tengo que transformarme porque a mí me están pagando para hacer reír al público”, dice enfáticamente.

Publicidad

“Yo siempre le dije a mi hija: ‘lo único que quiero antes de que me muera es ir a Colombia’”. Y así lo hizo Sandra Muñoz, quien gracias a las redes sociales comenzó a movilizarse para dar con el paradero de su familia colombiana hasta llegar a la Policía. La Dijín fue fundamental para lograr el emocionante reencuentro en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Publicidad