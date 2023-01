“Él me hizo de todo y muy en silencio”: relato de un sobreviviente de Garavito

“Me dijo: ‘quítese la camisa’ y él me quitó el pantalón. Empezó a besarme horriblemente por todo el cuerpo, me agarraba mi penecito, la lengua. Me decía: ‘así me tenías que hacer’”, recuerda con la voz entrecortada William Trujillo. Fue violado y torturado por Luis Garavito cuando tenía nueve años.

“Él me accedió tres veces. Me hizo de todo, de todo. Me mordió, me chupó, me golpeó. Muy en silencio, eso fue lo más perturbador”, continúa, al tiempo que asegura que aún siente el mal olor y el dolor de las peores doce horas de su vida.

