El dueño de la aerolínea del accidente de los hermanos Mucutuy en la selva rompe el silencio

Fredy Ladino pasó de ser un camionero orgulloso del oficio en Villavicencio a convertirse en piloto y empresario dueño de Avianline, la aerolínea a la que pertenecía a la aeronave que se estrelló en la selva y en la que viajaban los hermanitos Mucuty. Habló por primera vez, le dijo a Los Informantes que no es el responsable del accidente como algunos lo afirman. Cuenta detalles desconocidos del drama que vivieron durante 40 días buscando los niños y que todavía no termina para él.

“Hemos analizado mucho ese accidente, hemos mirado y de la velocidad con la que entró el avión a los árboles, ese golpe con el que se dieron a no sé a cuántos kilómetros, a más de 100 kilómetros por hora contra el mundo, es inexplicable cómo quedaron vivos”. El capitán Fredy Ladino es el dueño de Avianline, la empresa a la que pertenecía a la aeronave, en donde viajaban los hermanitos Mucutuy que se estrelló en la Amazonía colombiana. Sobrevivieron no solo al accidente sino a los peligros de la selva durante 40 días, un milagro que nadie se explica, pero que todos agradecemos, para Ladino en cambio el accidente es una pesadilla que aún no termina.

“Avianline lleva más de 24.000 evacuaciones documentadas, pero no nos juzgan por las 24.000 vidas que hemos salvado, nos juzgan por el accidente que tuvimos”. Y aunque algunos de sus aviones han tenido emergencias por las condiciones críticas en que se vuelan esta parte de Colombia, es la primera vez según dice, que se presentan víctimas fatales. Desde el día del accidente a la fecha, dice que han sido los peores días de su vida. “Ese 1 de mayo me cambia a mí la vida, ha sido lo más duro que ha sorteado en la vida y creo que es el peor de los accidentes que puede pasarle a una empresa”.

Aunque él y su empresa han estado en medio de la polémica por el accidente, la del capitán Ladino pues estoy como a la vanguardia de todos los procesos y todo lo que se hacen, aunque él y su empresa han estado en medio de la polémica por el accidente, la del capitán ladino es la historia de un hombre que pasó de conducir camiones a conectar por aire las zonas más apartadas de Colombia con el interior del país, gracias a sus aviones.

“Mi historia comienza pues un poco alejada de la aviación, me quedan mis abuelos maternos, mi abuela Rosario, mi padre Carlos y ellos están metidos en el mundo de los camiones y me crío con ellos y aprendí a manejar camión”. Pero un día lo bajaron de su camión y para no morirse de hambre terminó cargando maletas en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. “Cuando quedé sin trabajo, que mi abuela vendió el camión, pues me dediqué a cargar aviones y a ser maletero”, pero sus sueños dice, iban más allá de cargar maletas, “desde pequeño mi sueño había sido hacer piloto, pero nunca lo había podido puesto que los recursos económicos no estaban”.