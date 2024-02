El controversial mundo de la maternidad subrogada: Entre el vacío legal y la alta demanda

Sin pliegues, el Papa Francisco dijo hace unas pocas semanas al empezar el año que la maternidad subrogada es deplorable y que ofende la dignidad del niño y de la mujer. Claro, sin ofender ni mucho menos, el Papa puede decir hasta misa, pero mientras surten efectos sus palabras en algunos, otros la apoyan sin miramientos porque lo cierto es que es una realidad. Dos mujeres, cinco hijos prestados y una psicóloga sobre un asunto tamaño familiar.

“La empecé a sentir cuando se movió, porque yo iba a las ecografías y yo sí sentía como esa felicidad de verla que ella estaba bien, pero cuando empezó a moverse sentí algo más más grande, pero pues yo tengo claro que no es mía, siempre va a ser parte de mi vida, pero ya va a dejar de ser mi responsabilidad”. En agosto del año pasado Jessica Calderón tuvo una niña bella y saludable, en fotos se ve feliz y contenta, enternecida con la chiquita que en realidad nunca ha sido suya.

Ya cumplió cinco meses y está creciendo con su familia en Australia, Jessica no la abandonó, ni la entregó en adopción, ella nunca fue la madre biológica, solo sirvió de madre sustituta, por una técnica de fecundación in vitro le implantaron el óvulo de una mujer que no podía tener hijos. La cargó durante nueve meses, la parió y se la entregó a los papás. “El esperma y los óvulos son de ellos, yo solo puse mi vientre”.

Ella tiene cuatro hijos biológicos propios, fue después del último cuando decidió servir de madre sustituta o subrogada y para no generar confusión en su familia, se los explicó bien fácil: “les dije que le íbamos a prestar la casita que fue de ellos a una bebé, que quería llegar al mundo, pero que la mamá no podía traerla y si cogían la barriga y le hablaban y eso y yo les decía, pero pues dejen que esta bebé no es de nosotros, ‘mami no importa, sino que, pues toca hablarle, toca quererla’”.

Como hay mucha gente en el mundo que no puede tener hijos por sí mismos por infertilidad o como los hombres que no tienen la capacidad de gestar, buscan un vientre de alquiler una especie de cigüeñas.

Jessica tuvo su primer hijo adolescente, tenía 17 años y muy rápidamente siguieron los otros tres, como tenía tanta experiencia o eso pensaba ella, podría ayudarle alguna pareja que no podía tener, pero claro, ningún embarazo es fácil.