El arhuaco que desafió la gravedad y se convirtió en el número uno del powerlifting

Solo se siente cómodo si lleva la túnica y el gorro que lo representan como arhuaco, un hombre de acero que logró unir su fuerza con el poder de su cultura. Jesús David Gómez es un deportista único que ha luchado contra todo y contra todos para convertirse en el número uno del mundo, en un deporte de mucho peso. Los Informantes lo puso a prueba y descubrió que como en La guerra de las galaxias: la fuerza siempre lo acompaña.

“Siempre que yo hago y agarro la barra siempre pienso en mi comunidad. Siempre como que me lleva al pasado, a las raíces y entonces eso me devuelve a mí, me dice tengo que levantarlo y tengo que ser fuerte cada día”. Ser fuerte o no ser, esa es la cuestión para Jesús David Gómez Izquierdo, un indígena ruaco que a punta de sacrificio sudor y el poder de sus músculos se convirtió en uno de los hombres más de Colombia y también del mundo. Un hombre increíble con túnica blanca y mochila que, aunque cueste créelo, es capaz de levantar el equivalente a un elefante pequeño.

“Peso 56. ¿Y cuánto puede levantar? Tengo registro de 210 kilogramos, eso es casi cuatro veces su peso”. Y levantando pesos que una persona común y corriente no podría ni mover, Jesús David se convirtió en el primer arhuaco campeón del mundo en un deporte.

Este hombre tímido y sonriente, nacido y criado en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido coronado contra todo pronóstico, como el mejor del mundo en powerlifting o más fácil, levantamiento de potencia.

“¿Cuántas medallas tiene? Yo tengo alrededor de 98 medallas. Cerca de 3 medallas de plata y una o dos de bronce y el resto son de oro”. Seguramente no le suena su nombre y lo más probable es que nunca lo haya visto antes, pero con esa cantidad de títulos tan escandalosa, este secreto mejor guardado del deporte ya es sin duda uno de los atletas más ganadores de Colombia, por algo le dicen el Lucho Díaz del powerlifting y responde mamando gallo que si fuera futbolista tendría un carro nuevo y no una moto vieja.

El powerlifting o levantamiento de potencia es un deporte joven que uno podría confundir fácilmente con el levantamiento de pesas o halterofilia y se parece, sí, son como primos hermanos, en los dos hay que levantar una barra con discos a los lados y también en los dos gana el que más peso logre alzar. La diferencia está en la manera de alzarlo, en el powerlifting, por ejemplo, no toca llevar nunca la barra por encima de la cabeza.