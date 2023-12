Carlos Fernando Galán toma las riendas de Bogotá con una promesa de transformación

Lleva la política en la sangre, ha sido concejal y senador y ahora Carlos Fernando Galán tiene por delante el mayor reto de su vida: asume la Alcaldía de Bogotá después de haberlo intentado tres veces. Tiene el cuero curtido y ha hecho la tarea para no defraudar a un electorado que lo ve como una esperanza. Bogotá es tan grande como sus problemas que tampoco se resuelven de la noche a la mañana, por eso no ve la hora de empezar muy temprano el 1 de enero de 2024 porque no hay tiempo que perder. Así es el menor de los Galán y ahora el Alcalde Mayor.

“Él era fanático de los deportes, fanático así obsesionado con los deportes, era hincha de Millonarios, si es que nadie es perfecto, hincha del Bucaramanga también, pero recuerdo pues de la Selección Colombia, obviamente el ciclismo le apasionaba impresionante, era fanático de Lucho de Lucho Herrera, de Fabio Parra, fanático, le gustaba montar en bicicleta”. Carlos Fernando Galán tenía solo 12 años, era un niño, cuando mataron a su papá, por eso cuida bien cada recuerdo, cada memoria, de la poca vida que pudieron pasar juntos y aunque han pasado ya 34 años y él es no solo un hombre hecho y derecho, sino que es el recién elegido Alcalde Mayor de Bogotá con una votación contundente.

“El escrutinio subió a 1.499.000 nos faltaron alrededor de 250 votos para el millón y medio, pero es una votación muy cerca del 50%, en términos porcentuales la segunda más alta que ha habido en Bogotá después de Antanas Mockus en su primera lección. Ahora sí, por fin, después de tres intentos”. La tercera es la vencida. Antes de entrar en la política pura y dura volvimos a la figura de su padre, a su ausencia y a su asesinato que lo marcó y que cambió también la historia de Colombia.

Las imágenes las hemos visto millones de veces, la tarima, el tiroteo, el pánico, el desorden y luego el silencio. Luis Carlos Galán fue también tres veces candidato, él a la presidencia, y cuando era casi un hecho que llegaría a la Casa de Nariño fue asesinado a tiros por sicarios mandados por Pablo Escobar antes de dar un discurso en Soacha, Cundinamarca. “Inmediatamente salimos, nos pusimos una sudadera, lo que fuera, cuando íbamos saliendo Lucy llegó en su carro y nos dijo ‘hablé con Clara Cuéllar que estaba en Soacha y me dice que él no estaba herido en la cabeza, está vivo, pero no es grave’, eso pensamos y eso nos dio cierta tranquilidad un poco. Después de correr por unos pasillos larguísimos del Hospital de Kennedy, salió un médico, nos preguntó si éramos la familia, nos sentó y dijo ‘no hay nada que hacer, ya falleció’.