Buenaventura: La lucha entre Los Shottas y Los Espartanos por el control del puerto

La guerra entre Los Shottas y Los Espartanos, las dos bandas que se disputan el control del narcotráfico, las extorsiones y otras rentas ilegales en Buenaventura, puso al puerto entre las ciudades más violentas del mundo, por eso hay una mesa de diálogo con el gobierno que es el primer laboratorio de paz urbana en el país. Los Informantes recorrió el territorio de Los Shottas y conoció al hombre que ha trabajado, incansablemente, incluso poniendo su vida en riesgo, para acabar con tanta violencia.

“Los Shottas son una respuesta de unos jóvenes que decidieron alzarse en armas y tratar de buscar su propio sustento por el olvido estatal, la única forma fue armarse y pues hoy son las respuestas de un olvido”. Le dicen Jerónimo, este hombre alto, corpulento y de pocas palabras es el vocero de Los Shottas, achaca la existencia de este grupo al olvido estatal, pero las raíces de la violencia van mucho más profundas. Los Shottas, la banda delincuencial de la que es vocero enfrenta a Los Espartanos en una guerra por el control territorial de narcotráfico, extorsiones y otras economías ilegales en Buenaventura.

“El nombre de Los Shottas sale por medio de una película, a uno de los líderes le gustó el nombre, pues se apodó ese nombre”. Nos encontramos con él horas después de sentarse a la mesa de diálogos junto a alias Gordo Lindo, el vocero de la banda rival, Los Espartanos, en lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado el primer laboratorio de paz urbana en Colombia.

“Esto es un territorio de los jóvenes Los Shottas, lo tienen pues ya porque es zona boscosa, hay mejor movilidad por acá y pues siempre lo han tratado de mantener en tranquilidad y pues que gran mayoría son nacidos y criados de acá mismo, o sea, tienen su familia, tienen hijos, amigos. Entonces, pues qué mejor que uno estar en familia”. En este sector de la Comuna 12, el control total es de Los Shottas, pero prácticamente toda la ciudad está dividida por fronteras invisibles y es controlada por uno de los bandos. En lugares como la Comuna 6, 7 y 8 Los Shottas y Los Espartanos compiten por el dominio territorial. “¿Qué área controlan Los Shottas? La gran parte de los barrios de la Comuna 12, contempla 42 barrios, el 90% de los barrios de la Comuna 12 son injerencia de Los Shottas”.

Llegamos a las 9 en punto de la mañana, la cita era el frente de la cancha que acaban de construir miembros de Los Shottas en medio del proceso de paz. Junto a Jerónimo nos internamos en la comuna, gran parte de los integrantes de las bandas proviene de barrios como este, sin servicios públicos y donde según Jerónimo, el Estado solo viene a ser allanamientos. “¿Este barrio por qué es tan importante para Los Shottas? Por la tranquilidad. Accá no hay acueducto, no hay alcantarillado. Si no llueve, no hay agua”. Según su testimonio, Jerónimo no pertenece a Los Shottas. No habla de su pasado, pero habría estado vinculado al frente 30 de las FARC que operaba en la zona rural de Buenaventura.