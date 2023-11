Banda Sinfónica Juvenil de la Vega: un grupo de niños que tocan música que suena a esperanza

Al compás del maestro Leonel Henao, un grupo brillante de niños talentosos que suenan a una mezcla poderosa de cumbia, chirimía y música clásica, conquistaron el sueño de ganar un festival al otro lado del mundo a punta de rifas, juegos y espectáculos, y claro, una ayuda del gobierno local. Aterrizaron en Bélgica con poncho, sombrero vueltiao' y mucha música con la que sacudieron el escenario. En los Informantes escuchamos la sinfonía del mejor grupo juvenil del mundo.

"Esa noche fue para nunca olvidar, algo maravilloso y un espectáculo donde los niños sintieron qué es ser colombianos y el amor de patria. Esa presentación fue algo especial, todavía la recuerdo y veo los videos...se me corta la voz". La Banda Sinfónica Juvenil de La Vega es la mejor banda juvenil de Colombia. Los músicos son 55 niños entre los 10 y 17 años, en su mayoría hijos de campesinos que siembran la tierra; con sus manos y su talento son capaces de arrancarle a estos instrumentos notas afinadas que suenan unas veces a bambuco, cumbia y otras veces a Chopin, Beethoven o Mozart.

En abril de este año viajaron al otro lado del mundo al Festival de Música Juvenil de Bélgica, uno de los más importantes del mundo, donde su historia cambió para siempre.

"Fuimos con la representación de esos trajes típicos colombianos, sombreros vueltiaos' y cuando le tocó a la banda, prendieron las luces...ese destello de colores y del encanto de Colombia salió a relucir. Tenía para hacer 10 minutos de música, pero rápido les di las indicaciones y les dije que tocáramos el homenaje al Joe, luego 'Colombia Tierra Querida" y finalizamos con un porro colombiano de la música del Caribe. Cuando me giré al público, todos aplaudían y los europeos cantaban y sentían la salsa. Fue una fiesta maravillosa".

Publicidad

El profesor Leonel Henao tiene 45 años, nació en Marsella, Risaralda, pero creció en Sibaté, un pequeño pueblo al sur de Bogotá. Es licenciado en música y tiene una vocación para enseñar cómo pocos.

"Es un sueño de muchos años, cuando estaba niño escuchaba la música de Lucho Bermúdez y me imaginaba tocando saxofón sin saber lo que era. Hice todo mi estudió e inicié la banda del municipio en 1993. Me ha gustado ser un soñador", dice. El profe Lionel es un director de orquesta muy particular, tiene una discapacidad auditiva; oye solo por un oído y por el otro no oye nada. Con todo eso, su vida es la música.