Así es Catalina Usme, una la leyenda viva del fútbol femenino colombiano

Nadie ha hecho más goles que ella en la Selección Colombia ni en la Liga Nacional ni en la Copa América o en la Libertadores, es referente del fútbol femenino no solo en Latinoamérica sino en el mundo, fue la primera colombiana en ser nominada a la mejor futbolista del planeta. Catalina Usme luchó contra todo para cumplir un sueño que parecía imposible y terminó convertida en la mujer más ganadora de la historia del fútbol femenino colombiano.

“Yo fui la última y mi papá acostumbrado a regalarle un balón a mi mamá como para el niño que iba a nacer, pues un pueblo paisa, machista y cuando yo iba a nacer mi mamá le dijo ‘bueno, ¿y si es una niña?’ y mi papá le dijo ‘no, es que las niñas también juegan fútbol’ y véale la bobadita cómo le salió”. Le salió una mujer que ha desafiado la falta de oportunidades en el fútbol femenino, le salió una jugadora talentosa que ha sabido convertirse en la goleadora histórica de la Selección Colombia, de la Liga Nacional y de la Libertadores, le salió Catalina Usme, la futbolista colombiana más ganadora de todos los tiempos.

“Yo siento que nadie entiende lo que hay detrás de una victoria porque son mil derrotas para tu conseguir una victoria, son mil noches de llanto, de ‘pucha’, casi, pero y es que, para el final obtener una victoria que no sabes cuando te va a volver a llegar”. Y si de algo sabe esta guerrera del fútbol y de la vida es de victorias y también de trabajo duro a punta de sudar la camiseta, Catalina ganó con Colombia un oro panamericano y lideró al equipo nacional en copas Américas y Juegos Olímpicos y en tres mundiales, mejor dicho, ya es una leyenda del fútbol hecho en Colombia.

“’La leyenda viva del fútbol femenino colombiano’ me gusta porque yo prefiero que la hagan a uno un reconocimiento en vida, que cuando esté muerto, yo prefiero que me lo digan a los 33, porque de pronto mañana me muero y no lo voy a poder escuchar”. Su legado es tan importante que, si comparamos sus estadísticas con las Radamel Falcao García , ídolo y goleador histórico de la Selección Colombia, pero masculina, la Usme se lo llevaría de largo. Mientras ‘El Tigre’ ha hecho 36 goles en un centenar de partidos, ella tiene 53 anotaciones en casi 70 partidos.

Publicidad

Catalina repite que la suerte no es más que el resultado del esfuerzo, algunos de los entrenadores que la han dirigido nos cuentan fuera de cámaras que llega a los entrenamientos de primera y se va de última, lo deja todo en la cancha y hasta más, a veces incluso lleva el cuerpo al límite de exigencia pocas veces visto. “A mí aquí me sacan, pero en camilla, pero yo de aquí no me voy, si usted me vomitar, déjeme que de eso yo no voy a morir, déjeme que yo siga”. Los números no mienten, dice que es la futbolista colombiana más importante de todos los tiempos.