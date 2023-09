Andrés Vanegas, el guardián de fósiles que cambió la historia de la Tatacoa

Andrés Vanegas recogió su primer fósil a los 11 años y 22 años después, su colección se convirtió en un museo. Lo que empezó como un juego y un sueño de un niño campesino, es lugar de peregrinación de científicos, astrónomos, paleontólogos y antropólogos de todo el mundo. Los Informantes recorrió el desierto de la Tatacoa con Andrés detrás de las huellas de un dinosaurio.

“Para mí los fósiles, siempre lo he dicho, son parte de mi familia. Además, descubrir una nueva especie, traer a la vida un animal que habitó esta zona y que eres la primera persona en verlo, es algo difícil de describir”. Lo de Andrés Felipe Vanegas con los fósiles fue algo así como un amor a primera vista. Nació en el desierto de la Tatacoa y pasó toda su infancia jugando con piedras y arena, cuando tenía 11 años, en medio de una caminata por este lugar que parece sacado de una película, encontró lo que en pensó era una piedra con forma puntiaguda.

“Me vine para acá y empecé pues a curiosear, a buscar, cuando de repente encontré esa pieza y me causó gran curiosidad. Entonces yo seguí buscando, yo la guardé y ya luego volví y recogió otra. Le pregunté a mi abuelo, me decía que era un cachito de piedra, que él encontraba cuando era niño, pero no tenía una respuesta clara de qué en realidad podría ser”.

Andrés creció en una familia campesina de una vereda en la zona norte de La Tatacoa, nadie en la escuela le explicó que era lo que había encontrado, la gente de la zona especulaba incluso que eran restos del diluvio universal. Antes de la era del Internet y la hiperconectividad se demoró varias semanas en encontrar la respuesta. “Un buen día, un primo tenía una cantidad de libros que le habían enviado una tía desde Bogotá y dentro de esos libros había una cartilla que hablaba de dinosaurios y empecé a leer y cuando empecé a entender que lo que me había encontrado no eran unas rocas, sino que eran unos fósiles de animales que habían habitado hace millones de años”.

Ese descubrimiento le partió la vida en dos, tiene 33 años y aunque no estudio una carrera universitaria ha trabajado junto a científicos del mundo entero y desenterrado del suelo del desierto fósiles de animales que vivieron hace 13 millones de años aquí. Algunos de estos especímenes son únicos en el planeta. Andrés es apasionado, inteligente y meticuloso. Recuerda claramente que cuando descubrió los animales increíbles que habitaron su tierra se obsesionó. Las necesidades y la pobreza nunca fueron un obstáculo contrario a muchos jóvenes no se dedicó a tirar piedras sino a recogerlas.

Convenció a su hermano y a varios amigos de recolectar ese tesoro que no parecía importarle a nadie y sin querer eso le cambió la vida y generó una revolución en esta vereda de la Tatacoa.