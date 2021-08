¿Lo lograron? Entrenadores de La Voz Kids asumieron el reto de cantar un verso con una sola vocal

Una vez más, los entrenadores de La Voz Kids se atrevieron a asumir un reto propuesto por los participantes de las audiciones a ciegas, sin importar lo difícil que parecía. En esta oportunidad, Danna, la concursante de 10 años que interpretó 'Oye', hizo que Andrés Cepeda , Natalia Jiménez y Jesús Navarro despejaran un poco su mente y se concentraran únicamente en superar una pequeña prueba.

De acuerdo con la menor, los entrenadores debían elegir uno de los emoticones que se encontraban dibujados en un octavo de cartulina, debido a que debajo de las figuras se encontraban todas las vocales, con las cuales debían interpretar una pequeña canción.

"Tengo una hormiguita en la barriga que me está haciendo cosquillitas que no me deja dormir", señaló Danna en medio del diamante del programa, lo que generó risas entre los asistentes que no podían esperar para ver a los cantantes cumpliendo con su parte del trato.

La primera en pasar fue la coach española, quien escogió el emoticón con lazos verdes que tenía plasmada la vocal "e". Aunque no logró aprenderse totalmente la canción, sí pudo interpretar todo el verso con esa letra, lo que generó aplausos entre el público.

El siguiente turno fue para el colombiano que le correspondió la vocal "a", luego de que escogiera el emoticón de las gafas. A pesar de que estaba muy emocionado con su intervención y había comenzado con el pie derecho, una "u" fue la culpable de que no pudiera salir victorioso del reto. Rápidamente, Danna se apresuró a mencionarle que había perdido, lo que causó una sorpresa cómica en el coach.

Por último, el integrante de Reik eligió una carita que tenía como principal atractivo un corbatín rojo, así que debía hacer su participación con la vocal "i". Acompañado de música instrumental y de la voz ocasional de Jiménez, el artista pudo concretar el verso sin un solo error.