Aleks Syntek cuenta cómo obtuvo la oportunidad de cantar 'Yo Soy Tu Amigo Fiel' para 'Toy Story 3'

Aleks Syntek, actual Entrenador de La Voz Kids 2024, inició su carrera en 1990 y desde entonces ha trabajado fuertemente para convertirse en uno de los cantantes mexicanos más respetados en toda América Latina en el género del pop y de la balada; incluso, su éxito lo llevó a participar en una de las películas animadas más especiales de Disney: 'Toy Story 3'.

El intérprete de 'Intocable', 'Duele El Amor', 'Por volverte a ver' y 'Te Soñé', canciones que ahora se puede denominar como clásicos, nos cuenta en exclusiva para Caracoltv.com la emocionante y curiosa historia detrás de la gran oportunidad que tuvo para cantar un tema icónico de la cinta animada de Disney Pixar.

En los estudios del concurso de canto, el artista explica que desde que era un niño ha sido un fanático de las películas y largometrajes de dibujos animados, por lo que trabajar con una de las compañías más importante en la industria de la animación y del entretenimiento fue un verdadero sueño y honor para él: "'Toy Story' es una película fuera de serie y demasiado emblemática", dice.

Para relatar cómo ocurrió este hecho tan importante, él se devuelve en el tiempo y relata que uno de sus compañeros de escuela, en el futuro logró convertirse en el presidente de su compañía de discos y posteriormente trabajó como director de Marketing en Disney.

Este hombre le recomendó a los directivos de la compañía para que interpretara el tema 'We Belong Together', el cual es una composición de Randy Newman: de esto resultó 'Nos Pertenecemos'.

Posteriormente, en 2010, le solicitaron que hiciera una nueva versión de 'Yo Soy Tu Amigo Fiel' la icónica canción de 'Toy Story'. "Esa la canté con Danna Paola e hice un arreglo inspirado en el Electric Parade de Disney, por eso tiene sonidos muy particulares".

¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.

¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

En esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde serán los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañarán a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia.



¿Quiénes son los ganadores anteriores de la Voz Kids?

Ivanna García fue la primera ganadora de este concurso musical en el 2014. Luis Mario Torres, en 2015, se coronó como el victorioso al lado de Andrés Cepeda. Juan Sebastián Laverde, uno de los participantes más recordados, se llevó el premio mientras conformaba los pupilos de Sebastián Yatra en 2018. Para 2019, Anabelle Campaña fue la que ganó la votación hecha por los colombianos. María Liz Patiño fue la que portó este título en 2021. La sexta temporada del programa dejó como la mejor a Diana Estupiñán.

