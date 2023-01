Juan Carlos Henao se retiró del fútbol porque le hicieron bullying por su edad

El arquero Juan carlos Henao, reconocido por ser campeón de la copa libertadores con el Once Caldas, decidió retirarse del fútbol profesional y espera que este día sea inolvidable para él. Sin embargo, el deportista habló para La Red de uno de los momentos más incomodos, pues ha sido señalado que con su edad ya no debe estar jugando en el fútbol profesional. Si aún tiene estado físico, ¿por qué no poder seguir jugando? ¿Quién decide hasta qué edad juega un arquero? ¿Los hinchas presionan las decisiones?