Producción de huevos de avestruz: Conozca una exitosa experiencia cundinamarquesa - La Finca de Hoy

Con un huevo de avestruz comen 10 personas, pues equivale a 24 huevos de gallina y su peso puede oscilar entre 1 o 2 kg.