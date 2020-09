Conozca cuál es el cruce de razas que le permitirán mejorar la producción de leche - La Finca de Hoy

Ganaderos de Sabanalarga en el Atlántico cuentan su exitosa experiencia en el cruce de Gyr con Holstein.