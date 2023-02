José Miel y Junior ponen a prueba cómo conquistarían a mujer ¿les saldría bien?

En el Campamento Musical hay espacio y momento para todo, es por eso que José Miel y Junior Bolívar aprovechan el tiempo libre para hablar de sus relaciones y se plantean la pregunta de cómo conquistarían a una mujer, pues ambos son homosexuales, y consideran que la forma de enamorar a una dama es muy distinta que a la de un hombre.

“¿Nunca te has preguntado como cortejarías o enamorarías a una mujer?", le pregunta Junior al integrante de la Selección Púrpura, y expresa que él lo haría igual que como lo hace con los hombres, pero no les daría lo que usualmente les dan de regalos:flores, chocolates, etc, aunque eso “las derrite”.

En este momento llega Leonela y al enterarse del tema del que están hablando les dice que pueden simular la situación con ella, e inmediatamente José Miel se le acerca para saludarla y darle un beso muy cerca de su boca, lo que genera gran sorpresa. “¿Tan rápido? Fue un beso casi media luna”.

En su segundo intento, José Miel toma su mano y la besa, lo que nuevamente genera risas, pues consideran que esto es un poco “medieval”. La cantante Leonela, quien disfruta mucho del gracioso momento, plantea otra situación en la que ella se muestra muy coqueta y le dice un piropo, pero el artista asegura que si esto sucediera en verdad, se sentiría intimidado.

Por otro lado, Junior le responde a Leonela que él no sabría cómo enamorarla y bromea al simular que se lanzaría encima, y la talentosa cantante asegura entre risas que llamaría a la policía. El otro concursante que llega a ser parte de la dinámica es Oropesa , quien en días pasados confesó su bisexualidad, y se mostró como todo un galán con su colega de La Descarga.

Para finalizar el momento entre los artistas, José Miel concluye con una fase contundente: “Yo me quedo con mi bando, pero si tengo que decir que enamorar a una mujer es mucho más difícil que enamorar a un hombre”.

Aquí puedes revivir el momento:

