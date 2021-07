La halterofilia, una disciplina olímpica que consiste en levantar una pesada barra del suelo y llevarla a lo más alto parece reflejar la realidad que viven miles de jóvenes del país, quienes deben surgir de lo más bajo y librar toda adversidad para cumplir sus sueños de llegar a lo más alto, algo que resulta difícil, pero no imposible.

Y es que parece una ironía que una persona que ha llevado sobre sus hombros el peso de la pobreza y las injusticias, ponga más carga sobre su cuerpo y sea capaz de levantar hasta el triple de su propio peso, a tal punto de convertir toda esta fuerza en victorias y alegrías para todo un país.

Esta es la historia de Luis Javier Mosquera, medallista olímpico yumbeño que, en medio de grandes luchas, ha sabido hacerle el quite a las malas decisiones y ha forjado su camino como deportista.

Proveniente de una familia donde corre por las venas el deporte, Luis Javier es el cuarto de seis hermanos y se podría decir que el levantamiento de peso ha estado en su vida desde que tiene memoria, pues considera que su fuerza es una habilidad que heredó de sus ancestros gracias a una vieja tradición en la que cargaban en hombros madera.

“La fuerza viene de familia, mis abuelos y ancestros, ellos cortaban madera y se lo colgaban a los hombros, eso pasó por mi papá también (…) yo creo que Dios nos dio la oportunidad de explotar ese talento en el levantamiento de pesas”, relata Luis.

Sin embargo, atribuye su pasión por el deporte y la halterofilia a sus dos hermanos mayores, José y Jhon, a quienes veía entrenar luego de llegar del colegio y por los que decidió iniciar en esta disciplina cuando tenía apenas ocho años y, pese a que sus carreras no tuvieron tanta trascendencia como la de Luis, han aportado sus conocimientos y experiencias a la de su hermano.

Forjando un camino como deportista

A sus 13 años, Luis Javier inició su sueño de ser medallista olímpico y con grandes logros forjó su camino, pues con tan solo 15 años tuvo su primer panamericano y quedó campeón ganando seis preseas de oro y logrando récords nacionales y panamericanos.

De sus inicios en el deporte, Luis Javier recuerda una anécdota con una de sus entrenadoras: “ella me pregunta ¿Javier usted qué quiere ser cuando sea grande? – Damaris yo quiero ser campeón olímpico – me dio 5.000 pesos y me dijo usted lo va a ser, crea en usted, en su talento, que usted va a ser campeón olímpico”.

Y así fue, la estrella que llevaba adentro comenzó a brillar y consiguió más de siete triunfos, además de consagrarse como uno de los pesistas más rápidos, no por nada fue apodado en el mundo de la halterofilia como ‘El relámpago’.

En medio de la necesidad y en su sueño de convertirse en deportista, Luis Javier encontró en la peluquería un nuevo hobbie y una forma de llevar sustento a su hogar. En medio de risas recuerda cómo en concentraciones se ofrecía a cortar el cabello de sus otros compañeros para recolectar algo de dinero, pues bien dice el dicho: “colombiano que se respete, nunca se vara”.

“El colombiano tiene eso en el corazón, la mayoría de los deportistas vienen de vidas difíciles y el sueño empieza por darle casa a su mamá y ahí comienza el sueño de ser campeón olímpico, superarse y darle una mejor vida a su familia”, expresa Luis Javier

Una pérdida irreparable en su sueño de convertirse en medallista olímpico

El gran deportista en que se ha convertido hoy en día también se lo agradece a su padre, don José Novarino Mosquera, quien falleció en el 2015 a tan solo 15 días antes de que Luis Javier viajara a una importante competencia en Polonia, a unos 10.077 km de distancia de su Yumbo natal.

Fue en ese momento en que Luis pensó que la vida le estaba dando un NO rotundo como respuesta a su sueño de convertirse en un reconocido deportista y medallista olímpico, pues llegó a sentir que, sin su padre en vida, este sueño ya no tendría sentido.

“Fueron varias las veces las que la vida me dijo que no, una de ellas fue cuando mi papá falleció, él fue un pilar importante en mi vida, una motivación muy grande para salir adelante y al fallecer se me vino el mundo encima”, relata.

Pero con todo el dolor en su alma, el yumbeño emprendió el viaje y se fue decidido a traer de vuelta todas las preseas doradas y, por más difícil que pareciera tras la pérdida de su padre, Luis Javier puso en mente su objetivo y logró regresar bañado de gloria y convertido en un campeón, aunque con el corazón vuelto añicos al saber que su padre ya no podría festejar con él este glorioso momento que atravesaba en su carrera deportiva.

“Mi papá siempre quiso que yo fuera campeón mundial y medallista olímpico y lamentablemente no pudo ver esto”, expresa.

Según relata Luis, su padre nunca fue afectuoso con él ni con sus demás hermanos, pero siempre quiso enseñarles el sentido de la responsabilidad, por eso, cuando buscaba hacerle el quite a sus entrenamientos, era él quien lo obligaba a cumplir con sus compromisos, de ahí la entrega y dedicación a su deporte.

A pesar de que aún existan situaciones, como sus frecuentes lesiones, por las que Luis Javier piense en retirarse, su papá se aparece en sus sueños para motivarlo: “me dice: no señor, vamos pa’ ‘lante, vamos a seguir, no se puede rendir”.

Un sendero en trocha hacia los Olímpicos de Río 2016

Se acercaban los Juegos Olímpicos de Río 2016 y con la muerte de su padre, las malas noticias no cesaban para Luis Javier. Siete meses antes de esta importante competencia, tuvo que ser sometido a una cirugía por una hernia discal y ahí comenzó una nueva lucha, esta vez por su recuperación.

Aunque esto complicó su paso por Río, una vez más el joven de 1.62 de estatura, dejó ver su grandeza y fuerza moral, fijó sus metas y se propuso cumplir su sueño de llevar a su amado municipio una medalla olímpica.

Llegó la hora de la tan esperada competencia y Luis Javier, en plena concentración en Brasil, comenzó a sentir que el dolor regresó, por lo que temeroso cree ser incapaz de hacerlo, pero en esta ocasión, en lugar de su padre, tuvo a su lado a su profesor quien lo convenció de no rendirse y competir.

Al momento de la competencia falló en algunos movimientos, errores que lo dejaron fuera de pódium quedando en cuarto lugar. A pesar de la tristeza de no haber logrado la medalla, Mosquera se sintió feliz por haber superado su dolor y competir así, son pocas las personas que arriesgan todo por sus sueños.

Pero ese esfuerzo pronto iba a ser recompensado y a los ocho días recibió la noticia de que subió al tercer puesto y la medalla de bronce era toda suya, pues a su antecesor le descubrieron doping y fue descalificado. Luis Javier dice que estuvo feliz pero no del todo, porque él quiere y sueña con verse pisando el pódium.

“Hasta que yo no me monte en el pódium no voy a sentir la alegría de ser medallista olímpico, yo estoy feliz y agradecido con Dios por darme esa oportunidad porque no cualquiera lo es, pero quiero sentirlo”, expresa el pesista con su mirada y sus palabras llenas de sed de una verdadera victoria.

Una lucha incesable en un sueño que se resiste a morir

Al igual que cientos de deportistas en Colombia, Luis Javier Mosquera ha tenido que pasar por toda adversidad en su sueño de convertirse en medallista olímpico, sorteando cientos de obstáculos, el mayor, superar una lesión en su rodilla derecha que, tras su victoria en Río, lo alejó de las competencias.

Esa lesión significó dos cirugías en menos de un año y una nueva lucha que despertó todo tipo de temores en Luis Javier, tanto así que recurrió a buscar ayuda psicológica y refugio en Dios.

“Cuando me lesioné, se suponía que en 15 días iba a estar bien, pero pasaron ocho meses y tuve que someterme nuevamente a una cirugía y decía - qué pasó aquí -, ahí se despertó todo, ahí dije Luis Javier Mosquera hasta aquí va, se va a morir el sueño de ser campeón olímpico, de sentir ese pódium y decir soy campeón olímpico”.

Luego de casi dos años alejado de sus amados discos y barra de metal, Luis Javier regresó al ruedo más fortalecido que nunca y mentalizado en conseguir un cupo en los Olímpicos de Tokio 2020 y, pese a que estos se vieron reducidos en su disciplina luego de una sanción que dejó a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas con solo tres plazas, tras coronarse campeón del Open Internacional clasificatorio en la división de 67 Kg, Mosquera logró montarse en el bus de las justas deportivas más importantes del mundo y ahora con su mente, corazón y toda la fuerza que lo ha hecho invencible presente en la capital de Japón, está decidido a llenarse de gloria y seguir cumpliendo sus sueños gracias al deporte.

Luis Javier Mosquera, un hombre soñador que por el peso que levanta parece que en él existiera un alma dura, pero en su interior habita una blanda y noble persona que busca levantar a diario el peso de sus sueños para sacar adelante a su familia, continuar llenando de alegrías a su municipio, Yumbo, Valle del Cauca y demostrar que está forjado para ganar.