El Cuerpo del Deseo - Gaetana no está de acuerdo con la locura que cometerá Salvador – Caracol TV

Esta hechicera no quiere que Pedro José Donoso tome una terrible decisión, pero los miles de consejos que le ha dado no han servido de nada, pues no piensa cambiar de opinión y continúa con la idea de casarse con Isabel. El Cuerpo del Deseo capítulos completos. Sinopsis: Esta es la historia de Pedro José Donoso, un hombre con una gran fortuna y el amor de Isabel Arroyo, una joven mujer, y cómo terminó en el cuerpo de Salvador Cerinza, un campesino humilde. Actores El Cuerpo del Deseo: Andrés García, Mario Cimarro, Lorena Rojas,Martín Karpan, Vanessa Villela, Jeannette Lehr.