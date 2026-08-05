Capítulo 49 EFÉ: Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu - CaracolTV Asiye Karasu y su hijo, Alí Kemal, se reúnen con unos investigadores y firman un acuerdo de confidencialidad para iniciar la búsqueda de información sobre Rıza, quien regresó a sus vidas hace poco.