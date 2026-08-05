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Capítulo 49 EFÉ: Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu - CaracolTV

Asiye Karasu y su hijo, Alí Kemal, se reúnen con unos investigadores y firman un acuerdo de confidencialidad para iniciar la búsqueda de información sobre Rıza, quien regresó a sus vidas hace poco.

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50:54 min
Capítulo 49 - Efé.png
EFÉ - Capítulo 49: Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu
CAP 48 - EFÉ .png
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
efé.png
50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
plantilla 1280 x 720 (7).png
44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
Capítulo 49 - Efé.png
50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu

Capítulo 49 EFÉ: Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu

Asiye Karasu y su hijo, Alí Kemal, se reúnen con unos investigadores y firman un acuerdo de confidencialidad para iniciar la búsqueda de información sobre Rıza, quien regresó a sus vidas hace poco.

Por: Caracol Televisión
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CAP 48 - EFÉ .png
50:51
Capítulo 48
Hassan confronta a su familia y revela una gran verdad sobre su padre
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50:55
Capítulo 47
Asiyé cita a sus hijos, pero no pueden reunirse por culpa de una visita inesperada
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44:18
Capítulo 46
Hassan descubre que su padre era uno de los grandes millonarios de la ciudad
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50:38
Capítulo 45
Hassan le propone matrimonio a Akça y ella debe decirle que no
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50:41
Capítulo 44
Alí Kemal juega con la inocencia de Akça y la hace creer que asesinó a alguien
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44:27
Capítulo 43
Alí Kemal decide hacerle una mala jugada a Hassan
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50:54
Capítulo 49
Asiye Karasu y Ali Kemal avanzan en sus planes contra Rıza Karasu