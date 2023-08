Fredy Guarín enfrenta las críticas sobre su peso y sorprende con su nuevo aspecto físico

Fredy Guarín , exjugador de fútbol y expareja de Sara Uribe , ha dejado sorprendidos a sus seguidores en las redes sociales al mostrar su notable pérdida de peso en menos de un mes. El deportista decidió tomar acción después de recibir una oleada de críticas por su aspecto físico a principios de julio de 2023.

En las últimas horas, Guarín publicó en su cuenta de Instagram unas imágenes que muestran su transformación física, y se mostró orgulloso de los resultados que logró gracias a su dedicación en el gimnasio y la práctica de rutinas de ejercicios.

Mira también: "Hombre lleno de vicios, errores y pecados": Fredy Guarín abre su corazón sobre su salud mental.

Publicidad

La controversia en torno a su peso desencadenó fuertes comentarios, pero Fredy Guarín no se dejó vencer por las críticas y decidió tomar las riendas de su salud y bienestar. En tan solo 26 días, logró alcanzar la meta que se propuso y demostró que con determinación y esfuerzo, se pueden obtener resultados notables.

Las fotografías del antes y el después fueron aplaudidas por sus seguidores en redes sociales, quienes destacaron la importancia de la voluntad y el empoderamiento para lograr cambios positivos en el cuerpo. "El cuerpo tiene memoria", expresaron algunos usuarios, alentándolo a continuar con sus buenos hábitos y descartar procedimientos quirúrgicos.

Publicidad

A pesar de los rumores que sugieren su regreso al fútbol profesional debido a su mejora, el deportista disfruta actualmente de su retiro de las canchas y se enfoca en su faceta como empresario. Maneja negocios relacionados con bienes raíces, criaderos de caballos y una barbería que ofrece servicios combinados con restaurante y bar.

Mira también: Te comiste todo el restaurante": Fredy Guarín recibe comentarios por su gran cambio físico.

La respuesta positiva de los seguidores ante la transformación de Fredy Guarín también ha reforzado su mensaje sobre el amor propio y esto lo reflejan comentarios como: "Me encanta la gente que se muestra tal cual es", "solo tenias el colón irritado", "siempre has logrado lo que te propones" y "un ejemplo para los hombres que no tienen disciplina".