Usuarios hablan del parecido físico que Olímpico tiene con un integrante del Desafío 2024

Sin lugar a duda, uno de los participantes más recordados de todas las ediciones del Desafío es Óscar Muñoz, más recordado por los verdaderos fanáticos del programa como Olímpico, quien ganó el Desafío 2018: Súper Humanos representando al equipo de los costeños y posteriormente tuvo la posibilidad de ser parte del Desafío The Box 2021 que se realizó en Tobia, Cundinamarca.

Aunque no integra los 20 años del reality, muchos lo siguen recordando por su destreza a la hora de llevar a cabo cada una de las competencias y la forma en la que se relacionaba con sus compañeros, pues su liderazgo siempre fue evidente.

Lo cierto es que recientemente, el deportista volvió a robarse las miradas, debido a que los usuarios de Internet aseguraron que tenía un gran parecido físico con uno de los actuales concursantes.

Se trata de Francisco, miembro de Alpha, la misma casa que conformó Muñoz hace un par de años. Este joven destacó desde el inicio de la competencia, ya que confesó que trabajó como operador de aseo, oficio que le permitió entender la importancia del reciclaje y el cuidado por el medio ambiente.

Adicional a esto, ha destacado en las plataformas digitales gracias a su incansable labor social, pues disfruta de ayudar a los más necesitados, de manera que comparte estas actividades en las redes sociales para motivas a más gente a seguir su ejemplo.

Dentro de La Ciudadela, Francisco ha llamado particularmente la atención no solo gracias a su rendimiento en el terreno de juego, sino también por su personalidad, dado que en múltiples oportunidades ha discutido, en especial, con las mujeres de su equipo por las decisiones que toman.

Inicialmente, las peleas iban enfocadas en que ellas no tenían en cuenta las opiniones de los hombres; no obstante, la última que protagonizó junto a Mapi surgió luego de que él la acusara de utilizar las cámaras para intentar quedar bien ante los espectadores que sintonizan la producción de Caracol Televisión.

