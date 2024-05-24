Durante los 20 años en los que el Desafío ha sido transmitido en las pantallas de Caracol Televisión, los espectadores han visto el nacimiento de algunos romances, los conflictos entre los participantes, las lesiones y hasta las contadas expulsiones. Aquí te contamos quiénes son los cuatro Súper Humanos expulsados del reality.

Katiuska fue expulsada porque una persona cercana divulgó información y la divulgó a cambio de dinero

Antes dar inicio a la nueva etapa, la presentadora del programa confesó que tenía una noticia para dárles. Allí infirmó que no podía continuar más en competencia, al faltar a esta regla de la confidencialidad. Debido a esto, quedó expulsada y Mencho, la más reciente eliminada del programa, retomó su lugar.



Marlon fue expulsado 'Desafío 20 años' luego de que Andrea Serna inspeccionara la casa Beta

Andrea Serna convocó a los integrantes de Alpha, Beta y Omega para dar a conocer que una regla había sido incumplida por parte del líder de la casa azul al haber tomado una barra de proteína cuando su grupo solo podía consumir embutidos por haber conseguido el segundo lugar en el Desafío de Sentencia y Hambre del octavo ciclo. Esto significó su expulsión inmediata de La Ciudadela, dejando un gran vacío en los demás competidores, en especial, en Luisa.

Beba rompió varias reglas en el 'Desafío 20 años'

Luego de haber enfrentado una mala racha en Alpha debido a que sus compañeros decidieron irse voluntariamente a Playa Baja a “vivir la experiencia” y de que recibieran tanto el castigo de permanecer con guantes de boxeo toda la noche, como dos chalecos de sentencia, Beta tuvo una fuerte discusión con sus colegas.

Esta situación derivó en que la joven incumpliera con la pena y saliera de la zona delimitada para su descanso. Como resultado, tuvo que abandonar Tobia, Nimaima.

Ossa y su problema con la proteína en el 'Desafío The Box 2022'

El miembro de Beta fue captado por las cámaras de la producción mientras se dirigía a la cocina y, tratando de ocultar su siguiente movimiento, consumió una cucharada de proteína en polvo que había guardado sin consentimiento de nadie.

Serna explicó en medio del Box Negro que no habría una eliminada (de las cuatro mujeres enchalecadas), sino que tendrían a un expulsado.

Alejandro agredió a un compañero en el 'Desafío 2015'

Después de agredir a George Monti antes del Desafío a Muerte, Alejandro recibió en la casa la visita de Margarita Rosa de Francisco, quien le recordó que la integridad física de los deportistas y los integrantes del programa es prioridad. Ante ello, le pidió que empacara sus cosas y se retirara de la competencia.