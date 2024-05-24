En vivo
Pura diversión
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Participantes en la historia del ‘Desafío’ que han quedado EXPULSADOS: estos fueron los motivos

Participantes en la historia del ‘Desafío’ que han quedado EXPULSADOS: estos fueron los motivos

Durante más de 20 años, el reality de los colombianos ha acompañado a los televidentes en las noches. Estos son los participantes que han quedado descalificados por romper las reglas.

Participantes en la historia del ‘Desafío’ que han quedado EXPULSADOS: estos fueron los motivos
Participantes en la historia del ‘Desafío’ que han quedado EXPULSADOS: estos fueron los motivos
Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad