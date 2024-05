Expulsión de Marlon del Desafío 2024: Exparticipantes de otras temporadas reaccionaron con conmoción

El capítulo 38 del Desafío 2024 trajo consigo muchas sorpresas debido a la expulsión de Marlon, excapitán de Beta, luego de haber guardado una barra de proteína. Andrea Serna convocó a los integrantes de Alpha, Beta y Omega para recordarles que las reglas dentro de La Ciudadela no son negociables y para pedirle al joven que se retirara lo más pronto posible de Tobia, Nimaima.

Las reacciones por parte de algunos desafiantes no se hicieron esperar, pues Luisa lloró al conocer que no volvería a ver a su pareja en lo que queda del reality, Mapi se dejó llevar por la nostalgia de la situación y Darlyn no podía creer que el equipo entero se viera comprometido en este hecho.

Sin embargo, lo verdaderamente curioso fue que diferentes exparticipantes de otras ediciones del Desafío aparecieron en las plataformas digitales para dar a conocer su opinión sobre la forma en la que actuó Marlon.

Así se vivió la expulsión de Marlos del Desafío 2024 en redes

Cifuentes, Rapelo, Bogdan, Juliana, Byron y Sensei se reunieron en medio de una transmisión en vivo para reaccionar al minuto a minuto del episodio. Allí demostraron tener opiniones divididas, pues aunque al inicio se mostraron un poco consternados con el hallazgo de Serna en la propiedad, con el tiempo aseguraron que el joven quizás no tuvo malas intenciones a la hora de guardar el paquete.

Exparticipantes se reunieron en un en vivo para ver el capítulo del Desafío 2024. Foto: Instagram @camilobogdan_oficial

Otra de las publicaciones que se robó las miradas de internet fue la realizada por Samir, quien aseguró que, aunque lamentaba mucho lo ocurrido, señaló que las normas existen para cumplirlas.

“Bueno, muchachos, no suelo hacer estos videos, pero es que la situación lo amerita, lo que acaba de pasar en el Desafío con Marlon. Injusticia completamente porque hubo cero intensiones, pero las reglas son reglas”, explicó en medio de las historias de su Instagram.

Finalmente, Ricky llamó la atención al tomar el hecho con buen sentido del humor:

