Conoce al novio de Beba, participante del Desafío 2024: Músculos, barba y mucho estilo

Beba no solo se ha robado las miradas de los televidentes del Desafío 2024 por su rendimiento en el terreno de juego, las discusiones que protagoniza con sus compañeros o lo sensible que ha demostrado ser; sino también debido a su aspecto físico. Muchos, incluso, se preguntan si tiene pareja y la respuesta es sí.

Valerie de la Cruz Millán constantemente publica a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde recoge más de 70 mil seguidores, cómo lleva un estilo de vida sano y en qué estado se encuentra su corazón, pues posee un romance muy sólido con un hombre bastante atractivo.

Mira también: Desafío 2024: Internautas se preguntan si Grecia, del 2022, es familiar de Mapi, ¿primas o hermanas?



¿Quién es el novio de Beba?

Se trata de Andrés Gómez, un apasionado, como ella, por el ejercicio, la comida saludable y los buenos hábitos. Aunque no comparte muchos detalles de su vida personal, sí ha destacado por su trabajo, ya que en la descripción de su red social resalta que se dedica al trading y crea contenido asociado a este tema para quienes desean seguir sus pasos.

Además, aprovecha cada vez que tiene la oportunidad para presumir a Valerie, debido a que aparecen en varias publicaciones en las que realizaron colaboración y hasta ha posteado en sus historias algunas imágenes de la Súper Humana en medio de las pruebas, dándole de esta forma mucho ánimo para continuar dando lo mejor de sí misma.

No te pierdas: ¿Quién es el juez del Desafío 2024? Sebastián Martino lleva 19 años dentro de la producción

“A mí me encanta tomarme fotos y guardar recuerdos (de todo) a Andy realmente poco le gustan las imágenes y esta era una de nuestras peleas (bastante bobas) iniciando la relación. 😂 Ahora, hoy en día… Me da risa, 😆 no cambiaría nada de esto porque son estas cosas las que me hacen disfrutarme cada instante”, escribió la concursante junto a una galería en la que se les logra ver muy felices.

Publicidad

Pese a que ambos viven en Barranquilla, no desaprovechan ciertos momentos para salir de la rutina y pegarse una escapada a otros lugares, pues se han tomado instantáneas en Nueva York, Estados Unidos.

Te puede interesar: Arandú, el primer participante del Desafío 2024 en demostrar su poder ¡Qué abdominales!

Estos son algunos de los mensajes de cariño que les han dejado los internautas: “Bonita pareja”, “son súper fit ambos”, “este video me inspira demasiado”, son algunos de los comentarios que se destacan.



¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, dado que a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos .



¿Los colombianos del común participarán? Como novedad, la producción decidió darles la posibilidad a los televidentes de pasar de la sala de su casa a realizar los circuitos; por lo que habrá un Desafiante de la Semana, quien repercutirá positiva o negativamente en el equipo que represente. Esta fue la razón por la que se hicieron dos convocatorias. Se sabe que se recibieron 20 mil inscripciones para 32 cupos y una sorpresa.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.