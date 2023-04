Iván toma el liderazgo de Gamma en el Desafío The Box 2023 luego de la renuncia de Black

El capítulo número 25 del Desafío The Box 2023 inicia con los equipos conversando sobre la renuncia de Black al reality de los colombianos y todo lo que esto supone para Gamma, pues deben estar durante todo el ciclo viviendo en Playa Baja y tratando de protegerse de las bajas temperaturas que hace en Tobia, Cundinamarca, durante las horas de la noches y lo incómodo que puede ser la presencia de algunos insectos.

"Estoy contenta por la llegada de Guajira, pero qué duro que haya llegado a Playa Baja, ¿no?", dice Daniela en Alpha, mientras sus compañeros recuerdan que el frío le activa un fuerte dolor en las rodillas a la Súper Humana, por lo que suponen que debió pasar una mala noche en esta zona de La Ciudad de las Cajas.

Mira también: Guajira regresó al Desafío The Box 2023 y así reaccionaron en redes

Posteriormente, Valeria revela que al principio de la producción de Caracol Televisión, intentó ponerse en los zapatos de Black para entender por qué dividía tantas opiniones entre los participantes; sin embargo, su perspectiva cambió cuando los tres equipos fueron citados en el Box Negro para ver el momento exacto en el que el joven rompió por segunda vez una de las reglas y renunció a la competencia.

Te puede interesar: Desafío The Box 2023: Saskya aclaró si Gamma la presionó para terminar la prueba luego de lesionarse

"Yo al comienzo le tenía como paciencia a Black, pero ya uff... Me dio rabia verlo ayer(...) Él ya es un hombre hecho y derecho, ya sabe qué es lo que pasa o sea, si se supone que la vez anterior te dio duro haberle causado eso a tu equipo, sé consecuente con lo que dices", dice Valeria en medio de la transmisión del capítulo mientras otros desafiantes como Cifuentes respaldan su posición, agregando que no es la primera vez que se veía envuelto en un problema.

Publicidad

Andrea Serna se comunica con las tres casas para citar a cuatro hombres y tres mujeres al Desafío de Sentencia y Hambre en el Box Rojo. Antes de dar a conocer los detalles, les pregunta a Gamma cómo se sienten luego de la eventualidad con su exlider. Flaca, por su parte, no puede evitar referirse a su excompañero con un poco del mal humor, pues no puede creer que tomado la decisión de retirarse quebrantando una de las normas sin pensar siquiera en el daño que podría ocasionarle a todos ellos.

No te pierdas: Black explica por qué rompió las reglas y deja un mensaje a Gamma al salir de la competencia

"Queda la vacante de capitán, no sé qué han pensado Iván, ¿quién va a tomar el liderazgo del equipo?", señala presentadora, de manera que el concursante responde: "Creo que están de acuerdo que yo tome la capitanía y me siento en la capacidad y muy honrado también de hacerlo".