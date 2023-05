Desafío The Box: Juli es acusada por La Flaca de modelar en vez de demostrar sus habilidades físicas

Las reacciones por parte de los Súper Humanos del Desafío The Box 2023 no se hacen esperar luego de la prueba de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Rojo, pues el encuentro se caracteriza por permitir el contacto físico, de manera que más de uno sale enojado por la manera en que otros compañeros actúan para ganar puntos.

Los primeros en referirse al tema son los integrantes de Beta, pues Escudero asegura que a las pruebas hay que ponerle más mente que fuerza y que es precisamente por ese error por el que presiente que Alpha, los ganadores, harán cualquier cosa para arremeter contra ellos. Poco después, habla sobre los roces que todos tuvieron con Gamma.

"Guajira nos tiene una rabia, perro", dice un poco preocupado Escudero, a lo que Juli le responde: "Pues sí, pues bueno, lo asumimos. Con la frente en alto".

El encontrón no termina ahí, ya que posteriormente Andrea Serna se reúne con los competidores no solo para felicitar a la casa morada por su rendimiento, sino también para conversar sobre lo que acababa de ocurrir.

"Pues estaban diciendo ambos equipos que yo estaba ahí esperando a que ellos corrieran la pelota para yo hacer el punto, pero a mí parecer no fue así ya que ellos estaban tratando de correr de un lado al otro y yo me mantuve ahí, esperando a hacer el punto. Yo estoy concentrada en mi juego y mi equipo se dio cuenta", mencionó.

Al escuchar sus razones, La Flaca no duda en expresar su molestia: "evidentemente, no vinimos acá a modelar ni a jugar con muñequitas, ¿cierto? Pienso que esto es un box de contacto, no veo por qué se quedan paradas. Chicas, vinimos acá a darlo todo, no a modelar ni a una pararse a que otra haga los puntos y siento que cada vez que vamos al box de contacto al menos las chicas de Beta se quedan paradas, vamos a un lodo y todas salen limpias, vamos a una cosa de contacto, ¿quién está sucia? ".

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?