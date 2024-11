Prográmate con la lectura: así será la agenda de la Feria del Libro 2016

A continuación encontrarás los eventos por fechas, horas y detalles que se llevarán a cabo a lo largo de las dos semanas que dura la fiesta de la cultura literaria:

Martes 19 de abril de 2016:

5:00 PM - 5:59 PM - Concierto de inauguración

6:00 PM - 8:00 PM - Inauguración de la FILBo 2016

Miércoles 20 de abril de 2016

7:00 AM - 8:00 PM - Talleres de arte,Talleres C + T y Talleres L.E.O - Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

7:30 AM - 1:30 PM - Seminario Internacional de Derecho de Autor - Salón Literario Ecopetrol 1

8:01 AM - 9:00 AM - Franja de lectura en la Lengua de Señas Colombiana - Talleres - Pabellón juvenil Colsubsidio

8:30 AM - 8:58 AM - Cine Club - Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

8:30 AM - 8:59 AM - Encuentro de formación creativa - Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

9:00 AM - 10:00 AM - Taller de Promoción de lectura con Rodolfo Celis - Jorge Isaacs

9:00 AM - 10:00 AM - Presentación del Libro, el Monstruo Comepalmeras de Dipacho - Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

9:01 AM - 11:00 AM - Aprendiendo sobre la diversidad lingüística de Colombia – Nasa - Talleres - Pabellón juvenil Colsubsidio

10:00 AM - 10:40 AM - Concurso Go 3D Go Time con Plastilina - José Asunción Silva

10:00 AM - 11:30 AM - Libro al Viento para niños y niñas - Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

10:00 AM - 12:00 PM - Rueda de prensa - María Mercedes Carranza

10:00 AM - 11:00 AM - Conversación entre escritores y estudiantes lectores - Salón Literario Ecopetrol 6

10:00 AM - 10:58 AM - Shakespeare y Cervantes para jóvenes con Nahum Montt - Madre Josefa del Castillo

10:00 AM - 11:30 AM - Presentación del libro el monstruo Comepalmeras de Dipacho. -Teatro Francachela infantil Fundación Rafael Pombo

10:00 AM - 10:59 AM - Shakespeare y Cervantes en escena - Sala de lectura

10:00 AM - 11:00 AM - Aprendizaje en el ciclo inicial de los colegios oficiales del Distrito Capital - Salón Literario Ecopetrol 7

10:00 AM - 11:00 AM - FRONTERAS IMAGINARIAS: UNA APROXIMACION DESDE EL QUE HACER POLICIA - Salón Literario Ecopetrol 2

10:00 AM - 10:45 AM - Taller de ilustración - Pabellón Holanda, Reino de los Países Bajos,Invitado de Honor

10:30 AM - 12:00 PM - Cine Club - Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

10:30 AM - 12:00 PM - Encuentro de formación creativa - Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

11:00 AM - 12:00 PM - CONTABILIDAD BASICA GENERAL. UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL INTERNO. LIBRO I - Carpa VIP

Jueves 21 de abril de 2016

7:00 AM - 8:00 PM - Talleres de arte, Talleres C + T y Talleres L.E.O. - Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

7:30 AM - 1:30 PM - Seminario Internacional de Derecho de Autor. - Salón Literario Ecopetrol 1

8:00 AM - 9:00 AM - Franja de lectura en la Lengua de Señas Colombiana - Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

8:30 AM - 10:00 AM - Encuentro de formación creativa - Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

8:30 AM - 10:00 AM - Cine Club - Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

9:00 AM - 9:40 AM - Taller de Promoción de lectura con Rodolfo Celis - Jorge Isaacs

9:01 AM - 11:00 AM - Franja de lectura en voz alta con el escritor colombiano y gestor cultural Nahum Montt - Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

10:00 AM - 10:40 AM - Taller: Los niños piensan la paz. Con Javier Naranjo - Jorge Isaacs

10:00 AM - 11:30 AM - Libro al Viento para niños y niñas - Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

10:00 AM - 11:10 AM

Presentación del libro Guerras civiles colombianas. Negociación, regulación y memoria.

María Mercedes Carranza

10:00 AM - 10:40 AM

Concurso Go 3D Go Time con Plastilina

José Asunción Silva

10:00 AM - 11:00 AM

LANZAMIENTO BOGOTÁ EN MIS VENAS

Salón Literario Ecopetrol 7

10:00 AM - 10:59 AM

Shakespeare y Cervantes en escena

Sala de lectura

10:00 AM - 11:00 AM

Conversación entre escritor y estudiantes lectores

Salón Literario Ecopetrol 6

10:00 AM - 11:00 AM

Conversación entre escritor y estudiantes lectores

Madre Josefa del Castillo

10:00 AM - 10:45 AM

Taller de poesía

Pabellón Holanda, Reino de los Países Bajos,Invitado de Honor

10:00 AM - 11:00 AM

Redes de docentes como estrategia de cualificación

Salón Literario Ecopetrol 5

10:00 AM - 11:00 AM

Lanzamiento del libro LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO POLITICA DE ESTADO EN COLOMBIA

Salón Literario Ecopetrol 4

10:00 AM - 11:00 AM

MODELO GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

Salón Literario Ecopetrol 3

10:30 AM - 12:00 PM

Encuentro de formación creativa

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

10:30 AM - 12:00 PM

Cine Club

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

Viernes 22 de marzo de 2016

7:00 AM - 8:00 PM

Talleres de arte, Talleres C + T y Talleres L.E.O.

Talleres. Organizan: Colsubsidio: Artes,Ciencia y Tecnología y Lectura, escritura y oralidad

Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

7:30 AM - 1:30 PM

Seminario Internacional de Derecho de Autor

Seminario Internacional de Derecho de Autor

Salón Literario Ecopetrol 1

VER MAPA

viernes 22 abril

8:00 AM - 9:59 AM

Crea tu historia con los bibliotecólogos de las Bibliotecas Comunitarias de Bogotá

Expresiones culturales. Organizan: Bibliotecas comunitarias - Colsubsidio

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

viernes 22 abril

8:01 AM - 9:00 AM

Franja de lectura en la Lengua de Señas Colombiana

Actividad experencial incusión PcD. Organizan: Mincultura - INSOR

Talleres - Pabellón juvenil Colsubsidio

viernes 22 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

viernes 22 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

viernes 22 abril

9:00 AM - 10:00 AM

Taller de promoción de lectura con Rodolfo Celis

Rodolfo Celis

Jorge Isaacs

viernes 22 abril

9:00 AM - 10:00 AM

Taller: Los niños piensan la paz. Con Javier Naranjo

Taller dirigido a estudiantes

María Mercedes Carranza

viernes 22 abril

9:00 AM - 10:00 AM

Conversación con estudiantes. Evento cerrado.

Laura Restrepo

José Asunción Silva

viernes 22 abril

9:00 AM - 10:30 AM

Presentación del Libro, Alfredo Rodríguez Orgaz. Arquitecto

Franja Dirección de Patrimonio, Ministerio de Cultura

Madre Josefa del Castillo

viernes 22 abril

9:01 AM - 11:00 AM

Aprendiendo sobre la diversidad lingüística de Colombia - Kamentsa

Taller. Organizan: DirPoblaciones - Mincultura

Talleres - Pabellón juvenil Colsubsidio

viernes 22 abril

10:00 AM - 10:55 AM

LANZAMIENTO NO IMPORTA TU EDAD

El creador del método Plan Salud 10 Francisco Restrepo presenta No importa tu edad, un libro que motiva y empodera.

Salón Literario Ecopetrol 7

viernes 22 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Shakespeare y Cervantes para jóvenes con Nahum Montt

Nahum Montt en conversación con los jóvenes estudiantes

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

viernes 22 abril

10:00 AM - 11:00 AM

LIBROS Y FANTASÍAS EN EL QUIJOTE. MEMORIAS DE CUATRO SIGLOS DE ANDANZAS

El Quijote ha sido el libro de referencia de la literatura española y su autor, Miguel de Cervantes Saavedra

Salón Literario Ecopetrol 6

viernes 22 abril

10:00 AM - 10:45 AM

Encuentro con el autor: Antonio Ortiz

Antonio Ortiz

Sala de lectura

viernes 22 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Conversación entre escritor y estudiantes lectores

Encuentro de Henry Delgado con sus jóvenes lectores y Taller de Poesía: Andrés Galeano

Salón Literario Ecopetrol 5

viernes 22 abril

10:00 AM - 11:00 AM

COMO ASUMIR EL RETO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN POLICIAL

La transformación del modelo curricular y el uso adecuado de las TIC, con miras a asegurar la educación Policial frente a la paz territorial

Salón Literario Ecopetrol 3

viernes 22 abril

10:00 AM - 11:30 AM

Libro al Viento para niños y niñas

actividades de promoción de lectura

Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

viernes 22 abril

10:10 AM - 11:10 AM

CONVERSATORIO: EDUCACIÓN, PAZ Y NEGOCIACIÓN

Colocar la educación al servicio de la paz, retos y oportunidades de cara al presente y al futuro del país.

María Mercedes Carranza

viernes 22 abril

10:30 AM - 12:00 PM

Presentación del libro, Francisco José de Caldas y las obras de ingeniería militar en la independencia de Colombia

Franja Dirección de Patrimonio Ministerio de Cultura

Jorge Isaacs

viernes 22 abril

10:30 AM - 11:30 AM

Concurso Go 3D Go Time con Plastilina

Habilidad y destreza con la Plastilina

José Asunción Silva

Sábado 23 de abril

sábado 23 abril

8:00 AM - 8:00 PM

Talleres de arte, Talleres C + T y Talleres L.E.O

Talleres. Organizan: Colsubsidio: Artes, Ciencia y Tecnología, Lectura, escritura y oralidad

Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

sábado 23 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

sábado 23 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

sábado 23 abril

9:00 AM - 10:30 AM

Demostración de Esfero el robot y Stop Motion, diseño y producción de multimedia

Actividad experiencial. Organizan: Pixieminds - Colsubsidio

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

sábado 23 abril

9:00 AM - 10:30 AM

Lanzamiento del libro Pavimentos asfálticos de carreteras Guía para el estudio y diseño

Presentación de esta obra de los ingenieros expertos en pavimentos Fernando Sánchez Sabogal y Sandra Campagnoli Martínez

Salón Literario Ecopetrol 5

sábado 23 abril

9:00 AM - 9:40 AM

Taller Érase una mujer: encuentro de mujeres y construcción de historias.

Encuentro con Vera Carvajal, autora, donde se reflexionará sobre la construcción de historias desde la feminidad.

Madre Josefa del Castillo

sábado 23 abril

9:00 AM - 9:40 AM

Presentación de novedades de la editorial Poklonka

Presentan los editores

Salón Literario Ecopetrol 7

sábado 23 abril

9:00 AM - 6:00 PM

Actividades culturales varias

Organizan: Colsubsidio, DirPoblaciones

Talleres Familiares - Pabellón juvenil Colsubsidio

sábado 23 abril

9:30 AM - 10:20 AM

presentación del libro TODOS LOS HOMBRES SON INFIELES

Presentación del libro de ensayo del psicoanalista Arturo de la Pava

María Mercedes Carranza

sábado 23 abril

10:00 AM - 10:40 AM

Identificación y corrección de discapacidades temporales en el aula de clases

Con ayuda de Realidad Aumentada, taller informativo para personas que permanecen en contacto frecuente con los niños

Jorge Isaacs

sábado 23 abril

10:00 AM - 11:50 AM

Asamblea Anual Ordinaria Asociación de Editoriales universitarias de Colombia - ASEUC

Asambela Anual Ordinaria

Madre Josefa del Castillo

sábado 23 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Taller para familias por Reconciliación Colombia

Un taller dirigido a los niños y sus familias

Sala de lectura

sábado 23 abril

10:00 AM - 11:30 AM

Libro al Viento para niños y niñas

actividades de promoción de lectura

Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

sábado 23 abril

10:00 AM - 10:40 AM

Presentación de Novedades de la Valija de Fuego

Presenta Marcos Sosa

Salón Literario Ecopetrol 4

sábado 23 abril

10:00 AM - 11:10 AM

CONVERSATORIO NUEVO ESTATUTO ADUANERO.

Con ocasión del lanzamiento de las novedades habidas, en materia legislativa aduanera se programo un conversatorio.

Carpa VIP

sábado 23 abril

10:00 AM - 10:55 AM

RESEÑA HISTORICA DE LA AVIACIÓN EN COLOMBIA

RESEÑA HISTORICA DE LA AVIACIÓN EN COLOMBIA

Salón Literario Ecopetrol 7

sábado 23 abril

10:00 AM - 10:55 AM

Concurso Go 3D Go Time con Plastilina

Habilidad y destreza con la Plastilina

José Asunción Silva

sábado 23 abril

10:00 AM - 11:00 AM

CONVERSATORIO SOBRE EL ORIGEN, CONTEXTO Y FUTURO DE LA CIENCIA DE POLICÍA

Se contextualizará sobre la ciencia de policía, responderá preguntas del público y lanzará cartillas sobre ciencia de policía y posconflicto

Salón Literario Ecopetrol 3

sábado 23 abril

10:00 AM - 10:45 AM

Lanzamiento de ¡Date una vuelta en bici! Loqueleo

El hombre que puede dibujarlo todo”. Así se conoce a Philip Hopman, el ilustrador del libro. Modera Rafael Yockteng.

Pabellón Holanda, Reino de los Países Bajos,Invitado de Honor

sábado 23 abril

10:00 AM - 10:55 AM

Collage, palíndromos y Pedro Manrique Figueroa

Juan David Giraldo, estará haciendo palíndromos, diálogo con, Carolina Sanín hablará sobre Pedro Manrique

Salón Literario Ecopetrol 6

sábado 23 abril

10:01 AM - 10:59 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

Domingo 24 de abril de 2016

domingo 24 abril

8:00 AM - 8:00 PM

Talleres de arte, Talleres C + T y Talleres L.E.O.

Talleres, Organizan: Colsubsidio: Artes, Ciencia y Tecnología, Lectura, escritura y oralidad

Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

domingo 24 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

domingo 24 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

domingo 24 abril

9:00 AM - 6:00 PM

Actividades culturales varias

Organizan: Colsubsidio, DirPoblaciones

Talleres Familiares - Pabellón juvenil Colsubsidio

domingo 24 abril

9:00 AM - 10:20 AM

Taller Open Editions

Taller Open Editions: Adriana Martinez esta enterada sería 9:30 a 12:30 y 2:30 a 5:30

María Mercedes Carranza

domingo 24 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Concurso Go 3D Go Time con Plastilina

Habilidad y destreza con la Plastilina

José Asunción Silva

domingo 24 abril

10:00 AM - 11:30 AM

Libro al Viento para niños y niñas

actividades de promoción de lectura

Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

domingo 24 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Contribución al desarrollo del país. A cargo de: Jefatura de ingenieros del Ejército Nacional.

Las obras del Ejercito Nacional en garantía del orden constitucional y el desarrollo de la nación.

Salón Literario Ecopetrol 3

domingo 24 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Clase de cocina con la Mariano Moreno.

Participan: John Bocanegra, chef

Carpa VIP

domingo 24 abril

10:01 AM - 11:30 AM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

domingo 24 abril

10:30 AM - 11:59 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

domingo 24 abril

10:30 AM - 4:30 PM

LA ARMONÍA DEL CAOS DE JUANA MARTÍNEZ

FIRMA DEL LIBRO: LA TEORÍA DEL CASI DE JUANA MARTÍNEZ (YOUTUBER)

Firma de Libros

domingo 24 abril

10:30 AM - 11:30 AM

Taller para familias por Reconciliación Colombia

Taller dirigido a los niños y sus familias

Sala de lectura

domingo 24 abril

10:30 AM - 12:30 PM

Presentación de los Premios 2015 Nicolás Guillén de Poesía y Alejo Carpentier de Ensayo

autores y los textos premiados: Las tentativas, Las praderas sumergidas, La gran ola de Kanagawa e Infidente

María Mercedes Carranza

domingo 24 abril

11:00 AM - 11:30 AM

Lanzamiento del Cuento ANACLETO Y BABOSIN

Presentación de ANACLETO Y BABOSIN libro de cuentos infantil, autor Sebastian Barros edad 6 años, se hará lectura.

Salón Literario Ecopetrol 7

domingo 24 abril

11:00 AM - 11:55 AM

Presentación del libro Bueno, Bonito y Carito autoría de David Gómez.

David Gómez es Administrador de Empresas, Especialista en Psicología de Consumidor y MBA

Salón Literario Ecopetrol 1

domingo 24 abril

11:00 AM - 12:00 PM

Lanzamiento del libro Diabetes sin problemas autoría de Frank Suárez.

Diabetes sin problemas es una herramienta de educación para el paciente diabético y para los seres queridos que le cuida

Salón Literario Ecopetrol 2

domingo 24 abril

11:00 AM - 12:00 PM

No es magia, es ciencia

Activación presencial de las razones científicas detrás de los trucos de magia.

Salón Literario Ecopetrol 6

domingo 24 abril

11:02 AM - 11:58 AM

Show de magia: homenaje a Roald Dahl. Dirigido a las familias

Show de magia con Felipe Costa

José Asunción Silva

domingo 24 abril

11:30 AM - 12:15 PM

Concierto de jazz: mañana musical en la Ciclovía Naranja

El curazoleño Randal Corsen es pianista y compositor, reconocido por su singular mezcla de jazz con sonidos antillanos.

Pabellón Holanda, Reino de los Países Bajos,Invitado de Honor

domingo 24 abril

11:31 AM - 12:30 PM

Leer en familia

Leer en familia

Sala de lectura

Lunes 25 de abril de 2016

lunes 25 abril

8:00 AM - 9:30 AM

FOROS DEL LIBRO: De anónima a clásico contemporáneo

Los editores de la gran Elena Ferrante, Sandra y Sandro Ferri, conversan con Felipe González, director de Laguna y editor de "Memoria por correspondencia", el libro de Emma Reyes que, desde el momento mismo en el que fue publicado, intervino el canon literario colombiano.

Salón Literario Ecopetrol 1

lunes 25 abril

Publicidad

8:30 AM - 10:00 AM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 25 abril

Publicidad

8:30 AM - 10:00 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 25 abril

Publicidad

9:00 AM - 4:00 PM

Exposición permanente Performance in Memoriam

Arttista local de Tunjuelito. Organizan: Bibliotecas Comunitarias - Colsubsidio

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

lunes 25 abril

Publicidad

9:00 AM - 8:00 PM

Talleres de arte, Talleres C + T y Talleres L.E.O,

Talleres. Organizan: Colsubsidio: Artes, Ciencia y Tecnología, Lectura, escritura y oralidad

Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

lunes 25 abril

Publicidad

9:00 AM - 12:00 PM

Reunión del Consejo Asesor de Lenguas Nativas

Lenguas Nativas. Organizan: DirPoblaciones - Mincultura

Talleres - Pabellón juvenil Colsubsidio

lunes 25 abril

Publicidad

9:00 AM - 12:00 PM

Taller Elipsis

Elipsis es el programa de literatura del British Council que acompaña a escritores y editores emergentes en un proceso de crecimiento creativo

Sala de lectura

lunes 25 abril

Publicidad

10:00 AM - 11:00 AM

Libro al Viento para niños y niñas

actividades de promoción de lectura

Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

lunes 25 abril

Publicidad

10:00 AM - 11:30 AM

Movilidad en bicicletas y seguridad

El Alcalde Enrique Peñalosa, conversa con el holandés experto en bicicletas, Stefan Bendiks, sobre el uso de la bicicleta

José Asunción Silva

lunes 25 abril

Publicidad

10:00 AM - 11:25 AM

FOROS DEL LIBRO: Literatura transmedia: narrativas que van del libro a las pantallas

Con Ana Alonso, autora y experta en proyectos transmedia

Salón Literario Ecopetrol 1

lunes 25 abril

Publicidad

10:00 AM - 11:30 AM

Lectura en voz alta: Ven a leer con Luis Darío Bernal

Lectura en voz alta: Ven a leer con Luis Darío Bernal

Teatro Francachela infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 25 abril

Publicidad

10:30 AM - 12:00 PM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 25 abril

Publicidad

10:30 AM - 12:00 PM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 25 abril

Publicidad

10:30 AM - 12:00 PM

Presentación del libro Matilde en el sendero estrecho de Francisco Leal. Loqueleo

Presentación dirigida a alumnos del libro Matilde en el sendero estrecho de Francisco Leal. Editorial Loqueleo

María Mercedes Carranza

lunes 25 abril

Publicidad

11:00 AM - 2:00 PM

Bibliodiversidades - en las editoriales independientes Españolas

Bibliodiversidades - en las editoriales independientes Españolas

Jorge Isaacs

lunes 25 abril

Publicidad

11:00 AM - 12:00 PM

Premio escritores pereiranos

Presentación del Libro de Sebastián Sierra ganador

Salón Literario Ecopetrol 7

lunes 25 abril

Publicidad

11:00 AM - 12:00 PM

Lanzamiento del Libro: Pensar las matemáticas geometría básica

Lanzamiento del Libro: Pensar las matemáticas geometría básica: reflexiones epistemológicas históricas y filosóficas

Salón Literario Ecopetrol 6

lunes 25 abril

Publicidad

11:30 AM - 1:00 PM

FOROS DEL LIBRO: Libros que cruzan fronteras, o cómo entrar al mercado anglosojón

Sandra y Sandro Ferri, directores de la editorial italiana E/O Edizioni, decidieron fundar en el 2005 una segunda editorial, Europa Editions, con el fin de “traer voces internacionales frescas a los mercados norteamericanos y británicos”. Conversan con Margarita Valencia.

Salón Literario Ecopetrol 1

lunes 25 abril

Publicidad

1:00 PM - 2:25 PM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 25 abril

Publicidad

1:00 PM - 2:29 PM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 25 abril

Publicidad

2:00 PM - 3:00 PM

De catalogo: Presentación de Editoriales Independientes

Presentación de editores independientes

Salón Literario Ecopetrol 6

Martes 26 de abril de 2016

martes 26 abril

7:00 AM - 10:00 AM

CONFERENCIA DE MARÍA CELCILIA BETANCUR (EVENTO CERRADO)

A SICÓLOGA MARÍA CECILIA BETANCUR HABLA SOBRE LOS SECRETOS DE LA PERSONALIDAD ENCANTADORA.

José Asunción Silva

martes 26 abril

8:00 AM - 9:30 AM

FOROS DEL LIBRO: Nuevas maneras de hacer clásicos

Con Edwin Frank, editor de los clásicos de The New York Review of Books, y Sandra Ollo, directora editorial de Acantilado. Modera Margarita Valencia.

Salón Literario Ecopetrol 1

martes 26 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

martes 26 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Publicidad

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

martes 26 abril

9:00 AM - 12:00 PM

Taller Elipsis

Elipsis es el programa de literatura del British Council que acompaña a escritores y editores emergentes en un proceso de crecimiento creativo

Sala de lectura

martes 26 abril

9:00 AM - 4:00 PM

Exposición permanente Performance in Memoriam

Arttista local de Tunjuelito. Organizan: Bibliotecas Comunitarias - Colsubsidio

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

martes 26 abril

9:00 AM - 8:00 PM

Talleres de arte, Talleres C + T y Talleres L.E.O.

Talleres. Organizan: Colsubsidio: Artes, Ciencia y Tecnología y Lectura, escritura y oralidad

Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

martes 26 abril

10:00 AM - 11:00 AM

LANZAMIENTO ZIMA

Camila González Parra presenta Zima, luego de sus éxitos Plagio y Nina

Salón Literario Ecopetrol 7

martes 26 abril

10:00 AM - 11:30 AM

Lectura en voz alta: Ven a leer y a pintar con Ángela Peláez

Lectura en voz alta: Ven a leer y a pintar con Ángela Peláez

Teatro Francachela infantil Fundación Rafael Pombo

martes 26 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Conversación entre escritor yestudiantes lectores: El arte de disfrutar los libros

Encuentro de Celso Román con sus jóvenes lectores y Taller de Poesía: Andrés Galeano

Madre Josefa del Castillo

martes 26 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Libro al Viento para niños y niñas

Actividades de promoción de lectura

Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

martes 26 abril

10:00 AM - 11:30 AM

Presentación de novedades editoriales

La Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería presenta sus novedades académicas e investigativas.

Salón Literario Ecopetrol 6

martes 26 abril

10:00 AM - 11:25 AM

FOROS DEL LIBRO: De las redes y pantallas al libro

Con Sergio Vilela y Andrés Ossa, y la participación especial de Susana y Elvira. Modera Rafael Nieto.

Salón Literario Ecopetrol 1

martes 26 abril

10:30 AM - 12:00 PM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

martes 26 abril

10:30 AM - 12:00 PM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

martes 26 abril

11:30 AM - 1:00 PM

FOROS DEL LIBRO: Mercado laboral: ¿Qué se necesita para entrar a la industria editorial?

Con Jaime Iván Hurtado, Julio Paredes, Andrés Fresneda y Marcel Ventura. Modera Nicolás Morales.

Salón Literario Ecopetrol 1

martes 26 abril

1:00 PM - 2:30 PM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

martes 26 abril

1:00 PM - 2:30 PM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

martes 26 abril

2:00 PM - 3:30 PM

Lanzamiento de libro: Ven a leer con Luisa Noguera

Lanzamiento de libro: Ven a leer con Luisa Noguera

Teatro Francachela infantil Fundación Rafael Pombo

martes 26 abril

2:00 PM - 5:00 PM

Jornada de Formación de Formadores

Danza. Organizan: DirPoblaciones - Mincultura

Talleres - Pabellón juvenil Colsubsidio

martes 26 abril

2:00 PM - 4:00 PM

Documental: El Retorno a El Salado

Realizadores holandeses Lenny Schouten, Jan van den Berg y Martijn Schroevers

Madre Josefa del Castillo

Miércoles 27 de 2016

miércoles 27 abril

6:00 AM - 6:00 AM

PRESENTACIÓN DEL LIBRO : UNA MENTIRA LLAMADA POS-CONFLICTO

Conferencia sobre la peligrosidad de concertar una paz con impunidad.

Salón Literario Ecopetrol 5

miércoles 27 abril

8:00 AM - 9:00 AM

Publicidad

FOROS DEL LIBRO: Cómo mantener y renovar un fondo legendario

Con Pilar Reyes (Alfaguara), Juan Cerezo (Tusquets) y Sandra Ollo (Acantilado). Modera Camilo Jiménez.

Salón Literario Ecopetrol 1

miércoles 27 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

miércoles 27 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

miércoles 27 abril

9:00 AM - 4:00 PM

Exposición permanente Performance in Memoriam

Arttista local de Tunjuelito. Organizan: Bibliotecas Comunitarias - Colsubsidio

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

miércoles 27 abril

9:00 AM - 8:00 PM

Talleres de arte,Talleres C + T y Talleres L.E.O.

Talleres. Organizan: Colsubsidio: Artes,Ciencia y Tecnología y Lectura, escritura y oralidad

Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

miércoles 27 abril

9:00 AM - 12:00 PM

Taller Elipsis

Elipsis es el programa de literatura del British Council que acompaña a escritores y editores emergentes en un proceso de crecimiento creativo

Sala de lectura

miércoles 27 abril

9:15 AM - 10:45 AM

FOROS DEL LIBRO: Nuevas maneras de vender derechos

Con Paulo Ferreira, director de Booktailors; Barbara den Ouden, directora de traducciones internacionales de Nederlands letterenfonds dutch foundation for literatura; y Anna Ascolies, agente literaria y socia fundadora de The Spanish Bookstage. Modera Carlos Castillo, agente literario.

Salón Literario Ecopetrol 1

miércoles 27 abril

10:00 AM - 10:55 AM

Miembros de las fuerzas Armadas como víctimas

Los policías asesinados, heridos, desaparecidos, torturados, no son cifras, ni simple estadística.

Salón Literario Ecopetrol 5

miércoles 27 abril

10:00 AM - 11:00 AM

En Palabras de Maestros La Investigación y la Innovación Educativa

Conversatorio y socialización del libro: Experiencias ganadoras Premio a la Investigación y la Innovación Educativa.

Salón Literario Ecopetrol 7

miércoles 27 abril

10:00 AM - 11:30 AM

Lanzamiento de libro:Ven a leer con Adélia Carvalho

Lanzamiento de libro:Ven a leer con Adélia Carvalho

Teatro Francachela infantil Fundación Rafael Pombo

miércoles 27 abril

10:00 AM - 8:00 PM

Loqueleo

GRUPO DE TEATRO

José Asunción Silva

miércoles 27 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Logros de la alianza SENA IDARTES, en el contexto del Proyecto de Cultura de la información

Sistema Nacional de Bibliotecas. Regional Bogotá. Direccion de Formación

Jorge Isaacs

miércoles 27 abril

10:00 AM - 11:30 AM

Libro al Viento para niños y niñas

actividades de promoción de lectura

Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

VER MAPA

miércoles 27 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Presentación Novedades literías

Presentación de las nuevas guías de reanimación y el Manual de Arritmias de la S.C.A.R.E.

Salón Literario Ecopetrol 6

miércoles 27 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Conversación entre escritor y estudiantes lectores: ¿De dónde salen las historias?

Encuentro de Francisco Leal con sus jóvenes lectores y Taller de Poesía: Andrés Galeano

Madre Josefa del Castillo

miércoles 27 abril

10:00 AM - 10:45 AM

Colombia y Holanda: lazos de cooperación

Charla sobre los proyectos entre la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Embajada de Países Bajos.

Pabellón Holanda, Reino de los Países Bajos,Invitado de Honor

miércoles 27 abril

10:30 AM - 12:00 PM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

miércoles 27 abril

10:30 AM - 12:00 PM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

miércoles 27 abril

10:50 AM - 11:45 AM

FOROS DEL LIBRO: ¿Cómo están las editoriales vendiendo en digital?: Situación, perspectiva y análisis de casos

Con Manuel Dávila y Catalina Holguín. Modera Jaime Iván Hurtado.

Salón Literario Ecopetrol 1

miércoles 27 abril

11:00 AM - 12:00 PM

Laboratorios de escritura y memoria: la vida contada

Se invitará a la población beneficiaria de los dos laboratorios de memoria y escritura de la ciudad de Bogotá

María Mercedes Carranza

Jueves 28 de abril de 2016

jueves 28 abril

7:00 AM - 8:00 PM

Talleres de arte, Talleres C + T y Talleres L.E.O.

Talleres. Organizan: Colsubsidio: Artes, Ciencia y Tecnología y Lectura, escritura y oralidad

Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

jueves 28 abril

8:00 AM - 9:59 AM

Franja de lectura en voz alta con el esctritor colombiano y gestor cultural Nahum Montt

Leer es mi cuento. Organizan: Artes - Mincultura

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

jueves 28 abril

8:00 AM - 12:30 PM

FIG - CONGRESO DE ILUSTRACIÓN

FIG - CONGRESO DE ILUSTRACIÓN

José Asunción Silva

jueves 28 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

jueves 28 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

jueves 28 abril

9:00 AM - 12:00 PM

Cunetería: Maestra Palabra con Nicolás Buenaventura

Nicolás Buenaventura compartirá con los estudiantes este espectáculo de narración de cuentos.

Carpa VIP

jueves 28 abril

9:00 AM - 10:00 AM

Taller de promoción de lectura con Rodolfo Celis

Rodolfo Celis

Jorge Isaacs

jueves 28 abril

9:00 AM - 9:55 AM

Taller: Hechos de paz. Dirigido a estudiantes. Con Andrés Arias

Taller dirigido a estudiantes

Madre Josefa del Castillo

jueves 28 abril

10:00 AM - 10:59 AM

Shakespeare y Cervantes en escena

Taller para colegios

Sala de lectura

jueves 28 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Conferencia: La guerra y la paz. Con Brigitte Labbé; dirigida a estudiantes

Brigitte Labbé en conferencia con los estudiantes

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

jueves 28 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Aprendiendo sobre la diversidad lingüística de Colombia - Ticuna

Taller. Organizan: DirPoblaciones - Mincultura

Talleres - Pabellón juvenil Colsubsidio

jueves 28 abril

10:00 AM - 1:00 PM

Estrategias para desarrollar la lectura y la escritura académica en la educación superior

Instalación a cargo de Rafael Ayala, Coordinador REDLEES y María Clara Correal,Coordinadora Nodo Centro.

Salón Literario Ecopetrol 4

jueves 28 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Conversación entre escritor y jóvenes lectores: Cómo se tejen las historias

Encuentro de Albeiro Echavarría con sus jóveneslectores y Taller de Poesía: Andrés Galeano

Salón Literario Ecopetrol 5

jueves 28 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Presentación del componente institucional del IDEP Educación y políticas públicas

Exposición por el IDEP y conversatorio para recoger observaciones a la propuesta.

Salón Literario Ecopetrol 7

jueves 28 abril

10:00 AM - 10:45 AM

Ana Frank para niños

Janny van der Molen, escritora y biógrafa de Ana Frank, presenta su novedad Afuera está la guerra. Con Diego Puls.

Pabellón Holanda, Reino de los Países Bajos,Invitado de Honor

jueves 28 abril

10:00 AM - 10:50 AM

Lanzamiento libro

Lanzamiento de libro de Ediciones Uniandes, editorial de la Universidad de los Andes.

Madre Josefa del Castillo

jueves 28 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Libro al Viento para niños y niñas

actividades de promoción de lectura

Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

jueves 28 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Taller de reanimación básica con la comunidad

Enseñar a dar soporte básico en caso de paro cardio respiratorio

Salón Literario Ecopetrol 6

jueves 28 abril

10:30 AM - 12:00 PM

Presentación de 3 libros de la colección Docencia Universitaria

-Prácticas pedagógicas con TIC -Formación y evaluación por competencias -Didácticas en la universidad: perspectivas

Jorge Isaacs

jueves 28 abril

10:30 AM - 12:00 PM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

jueves 28 abril

10:30 AM - 12:00 PM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

Viernes 29 de abril de 2016

viernes 29 abril

7:00 AM - 8:00 PM

Talleres de arte, Talleres C + T y Talleres L.E.O.

Talleres. Organizan: Colsubsidio: Artes, Ciencia y Tecnología y Lectura, escritura y oralidad

Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

viernes 29 abril

8:00 AM - 9:00 AM

Franja de lectura en la Lengua de Señas Colombiana

Actividad experencial incusión PcD. Organizan: Mincultura - INSOR

Talleres Familiares - Pabellón juvenil Colsubsidio

viernes 29 abril

8:00 AM - 10:00 AM

Aprendiendo sobre la diversidad lingüística de Colombia - Inga

Taller. Organizan: DirPoblaciones - Mincultura

Talleres - Pabellón juvenil Colsubsidio

viernes 29 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

viernes 29 abril

8:30 AM - 10:00 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

viernes 29 abril

9:00 AM - 12:30 PM

FIG - CONGRESO DE ILUSTRACIÓN

FIG - CONGRESO DE ILUSTRACIÓN

José Asunción Silva

viernes 29 abril

9:00 AM - 9:55 AM

Conferencia: La escritura como aventura vital y profesional por Ana Alonso

Conferencia dirigida a los jóvenes estudiantes

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

viernes 29 abril

9:00 AM - 10:00 AM

Taller: Hechos de paz. Con Andrés Arias

Taller dirigido a estudiantes

Jorge Isaacs

viernes 29 abril

10:00 AM - 10:50 AM

EL PODER MARÍTIMO COMO FACTOR DE DESARROLLO NACIONAL y lanzamiento “Estrategia Marítima, Evolución y Prospectiva”

Poder Marítimo promueve y protege los intereses marítimos garantizando la seguridad y su aprovechamiento

María Mercedes Carranza

viernes 29 abril

10:00 AM - 1:00 PM

Encuentro de Coordinadores PNLE

Las Sec. Educación conocerán los lineamientos MinEducación en fomento a competencias comunicativas y Biblioteca Escolar.

Salón Literario Ecopetrol 6

viernes 29 abril

10:00 AM - 10:55 AM

MEMORIA HISTÓRICA Y POSTCONFLICTO

MEMORIA HISTÓRICA Y POSTCONFLICTO

Salón Literario Ecopetrol 7

viernes 29 abril

10:00 AM - 10:45 AM

Taller de pintura con Tito Pabón

Taller de pintura para jóvenes a cargo de Tito Pabón, patrocinador oficial de pinturas del Pabellón de Holanda.

Pabellón Holanda, Reino de los Países Bajos,Invitado de Honor

viernes 29 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Libro al Viento para niños y niñas

actividades de promoción de lectura

Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

viernes 29 abril

10:00 AM - 12:00 PM

Literatura Huilense

Literatura Huilense

Carpa VIP

viernes 29 abril

10:00 AM - 11:30 AM

¿Para qué la poesía en nuestros días?

Conversatorio: para estudiantes de colegios distritales y para el público en general

Salón Literario Ecopetrol 1

viernes 29 abril

10:00 AM - 10:58 AM

Encuentro con la autora: Marina Colasanti

Marina Colasanti comparte con los estudiantes acerca del oficio de escribir

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

viernes 29 abril

10:01 AM - 11:00 AM

Aprendiendo sobre la diversidad lingüística de Colombia - Nasa

Taller. Organizan: DirPoblaciones - Mincultura

Talleres - Pabellón juvenil Colsubsidio

viernes 29 abril

10:02 AM - 10:58 AM

Encuentro con la ilustradora: Luz Ortiz

Luz Ortiz comparte con los estudiantes acerca del oficio de ilustrar y escribir

Jorge Isaacs

viernes 29 abril

10:30 AM - 12:00 PM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

viernes 29 abril

10:30 AM - 12:00 PM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

viernes 29 abril

10:30 AM - 12:00 PM

Presentación del libro Miranda y la flauta traversa de Luis Darío Bernal. Loqueleo

Presentación dirigida a alumnos del libro Miranda y la flauta traversa de Luis Darío Bernal. Loqueleo

Madre Josefa del Castillo

Sábado 30 de abril de 2016

sábado 30 abril

8:00 AM - 8:00 PM

Talleres de arte, Talleres C + T y Talleres L.E.O.

Talleres. Organizan: Colsubsidio: Artes, Ciencia y Tecnología y Lectura, escritura y oralidad

Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

sábado 30 abril

8:30 AM - 9:59 AM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

sábado 30 abril

8:30 AM - 9:59 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

sábado 30 abril

9:00 AM - 10:30 AM

Encuentro literario: Narraciones Indígenas de la Sierra con la escritora Addy Martínez

Encuentro con el autor. Organizan: Colsubsidio - Norma

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

sábado 30 abril

9:00 AM - 6:00 PM

Actividades culturales varias

Organizan: Colsubsidio, DirPoblaciones

Talleres Familiares - Pabellón juvenil Colsubsidio

sábado 30 abril

9:00 AM - 12:30 PM

FIG - CONGRESO DE ILUSTRACIÓN

FIG - CONGRESO DE ILUSTRACIÓN

José Asunción Silva

sábado 30 abril

10:00 AM - 11:00 AM

Libro al Viento para niños y niñas

actividades de promoción de lectura

Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

sábado 30 abril

10:00 AM - 10:30 AM

DE GALLINAS HUEVOS Y GALLOS

PRESENTACIÓN DEL GRUPO PAPALOTE AZUL CON LA OBRA DE GALLINAS HUEVOS Y GALLOS PARA FAMILIAS.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

sábado 30 abril

10:00 AM - 10:55 AM

Innovación en la Formación Online.

En este evento profundizaremos en las herramientas y contenidos que facilitan al alumno la formación donde y cuando quiera

Salón Literario Ecopetrol 6

sábado 30 abril

10:00 AM - 10:45 AM

Lanzamiento de Afuera está la guerra (Intermedio)

Nunca es fácil explicarles la guerra a los niños. Presenta la autora Janny van der Molen y Diego Puls.

Pabellón Holanda, Reino de los Países Bajos,Invitado de Honor

sábado 30 abril

10:00 AM - 11:30 AM

Homenaje a Gabriel García Márquez, en el 2° año de fallecido y su lucha por la Paz.

Mini-conferencias, recital poético, presentación de libros, revistas,videos, música, artes visuales y plásticas, coctel.

Carpa VIP

sábado 30 abril

10:00 AM - 11:30 AM

Charla: Los personajes Shakespeare y Cervantes que dan nombre a cuerpos Celestes.

Charla: Los personajes Shakespeare y Cervantes que dan nombre a cuerpos Celestes.

Teatro Francachela infantil Fundación Rafael Pombo

sábado 30 abril

10:00 AM - 10:55 AM

Educación Ambiental Para la Vida.

Conferencia taller sobre la razón de ser del medio ambiente y la importancia de su cuidado desde nuestros entornos.

Sala de lectura

sábado 30 abril

10:30 AM - 11:55 AM

Epinegetica de Urantia

Conferencia

Salón Literario Ecopetrol 5

sábado 30 abril

10:31 AM - 12:00 PM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

sábado 30 abril

10:31 AM - 12:00 PM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

sábado 30 abril

11:00 AM - 12:00 PM

Evento Malpensante

Cuento.

María Mercedes Carranza

sábado 30 abril

11:00 AM - 12:00 PM

Taller de ilustración: El libro de los días raros por el Ilustrador Rogert Icaza

Taller de ilustración: El libro de los días raros por el Ilustrador Rogert Icaza

Sala de Lectura Fundación Rafael Pombo

sábado 30 abril

11:00 AM - 11:45 AM

Racismo e Infancia con María Isabel Mena, directora proyecto cultura afro descendiente

Lanzamiento de publicaciones. Organizan: DirPoblaciones - Mincultura

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

sábado 30 abril

11:00 AM - 12:00 PM

Lanzamiento de libros de nuestro sellos

2 Novedades jurídicas y 4 de literatura del sello editorial

Salón Literario Ecopetrol 7

sábado 30 abril

11:00 AM - 12:30 PM

Presentación novedades Colección Los Conjurados

Presentación de 7 títulos de la Colección Los Conjurados en los géneros de Poesía y Novela.

Salón Literario Ecopetrol 6

Domingo 1 de mayo de 2016

domingo 1 mayo

8:00 AM - 8:00 PM

Talleres de arte, Talleres C + T y Talleres L.E.O.

Talleres. Organizan: Colsubsidio: Artes, Ciencia y Tecnología y Lectura, escritura y oralidad

Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

domingo 1 mayo

8:30 AM - 9:30 AM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

domingo 1 mayo

8:30 AM - 10:00 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

domingo 1 mayo

9:00 AM - 6:00 PM

Actividades culturales varias

Organizan: Colsubsidio, DirPoblaciones

Talleres Familiares - Pabellón juvenil Colsubsidio

domingo 1 mayo

9:00 AM - 10:29 AM

Diseño y creación de videojuegos, y demostración de esfero el robot

Actividad experiencial. Organizan: Pixieminds - Colsubsidio

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

domingo 1 mayo

10:00 AM - 11:00 AM

Policía y Postconflicto: plan estratégico institucional, modernización y transformación

La Policía Nacional de Colombia, ha proyectado su plan estratégico institucional comunidades seguras y en paz

Salón Literario Ecopetrol 6

domingo 1 mayo

10:00 AM - 11:30 AM

Concierto: Monanino: Arrullos, Cantos y mimos

Concierto: Monanino: Arrullos, Cantos y mimos

Teatro Francachela infantil Fundación Rafael Pombo

domingo 1 mayo

10:00 AM - 11:30 AM

Encuentro de Booktubers

Encuentro de Booktubers

Madre Josefa del Castillo

domingo 1 mayo

10:00 AM - 11:00 AM

Clase de cocina con la Mariano Moreno.

Participan: John Bocanegra, chef

Carpa VIP

domingo 1 mayo

10:00 AM - 11:00 AM

Programa Fe en Colombia.

Campaña que orienta esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

Salón Literario Ecopetrol 4

domingo 1 mayo

10:00 AM - 11:20 AM

Descubre las oportunidades del mercado creando personajes en 3D

creación y desarrollo de un personaje en 3D, vinculando el diseño del mismo con las opciones disponibles de monetización

Carpa Arcadia - Cine Colombia

domingo 1 mayo

10:00 AM - 11:00 AM

Libro al Viento para niños y niñas

actividades de promoción de lectura

Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

domingo 1 mayo

10:00 AM - 10:45 AM

Lanzamiento de El nido de Mía (Panamericana)

La colombo-holandesa Ángela Peláez presenta uno de sus libros infantiles más reconocidos. Con Rafael Yockteng.

Pabellón Holanda, Reino de los Países Bajos,Invitado de Honor

domingo 1 mayo

10:29 AM - 12:00 PM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Stand Ministerio de Cultura

domingo 1 mayo

10:30 AM - 4:30 PM

YOUTUBER SCHOOL DE SEBASTIÁN VILLALOBOS

FIRMA DEL LIBRO: YOUTUBER SCHOOL DE SEBASTIÁN VILLALOBOS (YOUTUBER)

Firma de Libros

domingo 1 mayo

10:30 AM - 12:00 PM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

domingo 1 mayo

10:30 AM - 12:00 PM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

domingo 1 mayo

10:30 AM - 12:00 PM

Taller de lectura en voz alta en familia

Dirige Silvia Valencia (editora y promotora de lectura). Ofreceremos diversas estrategias para promover lectura.

Salón Literario Ecopetrol 3

domingo 1 mayo

11:00 AM - 12:00 PM

FESTIVAL INTERNACIONAL LIT

SEGUNDO SEMINARIO DE ORGANIZADORES DE EVENTOS LITERARIOS DEL PAÍS. SEGUNDA JORNADA

Salón Literario Ecopetrol 7

domingo 1 mayo

11:00 AM - 12:30 PM

La luz y la oscuridad en la obra de Roald Dahl

Donald Sturrock

José Asunción Silva

domingo 1 mayo

11:00 AM - 12:00 PM

Leer en familia

Leer en familia

Sala de lectura

Lunes 2 de mayo de 2016

lunes 2 mayo

7:00 AM - 8:00 PM

Talleres de arte, Talleres C + T y Talleres L.E.O.

Talleres. Organizan: Colsubsidio: Artes, Ciencia y Tecnología y Lectura, escritura y oralidad

Talleres Permanentes - Pabellón juvenil Colsubsidio

lunes 2 mayo

8:00 AM - 12:00 PM

Tambores afrocolombianos y rueda de bullerengue

Taller - Actividad experiencial. Organizan: DirPoblaciones - Mincultura

Talleres - Pabellón juvenil Colsubsidio

lunes 2 mayo

8:30 AM - 10:00 AM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 2 mayo

8:30 AM - 10:00 AM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 2 mayo

9:00 AM - 10:00 AM

Taller de promoción de lectura

Rodolfo Celis

Jorge Isaacs

lunes 2 mayo

10:00 AM - 11:00 AM

Encuentro con el autor: Francisco Leal

Encuentro con el autor: Francisco Leal

Sala de lectura

lunes 2 mayo

10:00 AM - 11:00 AM

Libro al Viento para niños y niñas

actividades de promoción de lectura

Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

lunes 2 mayo

10:00 AM - 11:30 AM

Conversatorio: ¿para qué la poesía en nuestros días?

para estudiantes de los colegios: Reyes Católicos, Escuela Pedagógica Experimental, y para el público en general

Salón Literario Ecopetrol 1

lunes 2 mayo

10:00 AM - 12:00 PM

Crea tu historia con los bibliotecólogos de las Bibliotecas Comunitarias de Bogotá

Expresiones culturales. organizan: Bibliotecas comunitarias,Colsubsidio

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

lunes 2 mayo

10:30 AM - 12:00 PM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 2 mayo

10:30 AM - 11:00 AM

Taller de pintura con Tito Pabón

Taller de pintura para jóvenes a cargo de Tito Pabón, patrocinador oficial de pinturas del Pabellón de Holanda.

Pabellón Holanda, Reino de los Países Bajos,Invitado de Honor

lunes 2 mayo

10:30 AM - 12:00 PM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 2 mayo

11:01 AM - 12:00 PM

Shakespeare y Cervantes en escena

Taller para colegios

Sala de lectura

lunes 2 mayo

11:30 AM - 1:00 PM

Lanzamiento Libro: De dónde vienen los perros.

Lanzamiento Libro: De dónde vienen los perros. Por Francisco Leal y Roció Parra.

Teatro Francachela infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 2 mayo

12:01 PM - 1:00 PM

Shakespeare y Cervantes en escena

Taller para colegios

Sala de lectura

lunes 2 mayo

1:00 PM - 2:30 PM

Encuentro de formación creativa

Talleres creativos que fomentan el gusto por la lectura integrando el juego, la participación y los lenguajes de expresión artística.

Pabellón infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 2 mayo

1:00 PM - 2:30 PM

Cine Club

Espacio de taller creativa en el teatro

Cine Club infantil Fundación Rafael Pombo

lunes 2 mayo

1:30 PM - 2:00 PM

Taller de pintura con Tito Pabón

Taller de pintura para jóvenes a cargo de Tito Pabón, patrocinador oficial de pinturas del Pabellón de Holanda.

Pabellón Holanda, Reino de los Países Bajos,Invitado de Honor

lunes 2 mayo

2:00 PM - 3:00 PM

Encuentro con el ilustrador

Sindy Elefante

Sala de lectura

lunes 2 mayo

2:00 PM - 3:00 PM

Libro al Viento para niños y niñas

actividades de promoción de lectura

Carpa - Leer es volar - Bogotá, Mejor para Todos

lunes 2 mayo

2:00 PM - 4:00 PM

Crea tu historia con los bibliotecólogos de las Bibliotecas Comunitarias de Bogotá

Expresiones culturales. Organizan: Bibliotecas comunitarias, Colsubsidio

Tarima - Pabellón juvenil Colsubsidio

Imagen: Twitter FILBo