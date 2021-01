Drake pospone el lanzamiento de su nuevo disco titulado 'Certified Lover Boy'

El rapero Drake ha recurrido a sus redes sociales para dar una muy mala noticia a sus seguidores, quienes esperaban como agua de mayo el, hasta ahora, inminente lanzamiento de su nuevo disco 'Certified Lover Boy'. Y es que el artista les ha comunicado que el lanzamiento del álbum ha tenido que ser pospuesto para poder centrarse exclusivamente en su bienestar físico, inmerso como está en un complicado proceso de rehabilitación.

Como se desprende del mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram , el astro del hip hop sigue sufriendo demasiadas molestias ligadas a esa operación de rodilla a la que se sometió el año pasado, una intervención que, por lo general, siempre lleva aparejado un tedioso y delicado proceso de recuperación. "Tenía planeado publicar mi disco este mes, pero entre la cirugía y la rehabilitación, mi energía va dirigida por completo a la recuperación. Estoy deseando poder compartirlo con vosotros en este 2021", ha explicado el intérprete a sus fans.

"Me siento bendecido de poder estar de pie ahora mismo, pero necesito sentirme mejor para poder focalizar mi atención en el álbum. Así que CLB no podrá salir en enero", ha sentenciado al tiempo que trataba de tranquilizar a sus incondicionales sobre su estado físico y anímico. Hay que recordar que Drake ya estrenó un primer single del disco, llamado 'Laugh Now Cry Later', junto al también rapero Lil Durk.

Por: Bang Showbiz