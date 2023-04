Miguel González habló de una curiosa escena con José Ramón Barreto en Ventino

Miguel González da vida en la novela Ventino, el precio de la gloria, a un doctor llamado Mauricio Linares, quien trabajaba en compañía de su exsuegra, la mamá de Natalia Afanador.

Aunque todo marchaba muy bien entre los dos, a su vida llega Manolo Cano interpretado por José Ramón Barreto , quien por órdenes de Martina debe separarlos para cumplir su misión de vengarse de Natalia.

Te puede interesar: Miguel González habló de su parecido con su personaje en la serie Ventino, el precio de la gloria

Una de las escenas más polémicas de la producción hasta el moment es cuando los dos pelean por el amor de Afanador debido a que Manolo provocó a Mauricio con palabras hasta llevarlo a sentir muchos celos y agredirlo.

Aunque en televisión todo se ve muy profesional, él contó una anécdota del momento: "La escena se grabó en una noche muy lluviosa, casi no puedo llegar a grabación ese día porque se inundó prácticamente toda la ciudad y yo iba en moto".

Publicidad

"Yo llegué tarde, encima el piso estaba muy mojado y cuando estábamos haciendo la coreografía de la pelea, yo lanzaba el primer golpe, luego nos caíamos al piso y José Ramón me empujaba con el pie", expresó González.

Durante la grabación el actor sufrió un pequeño accidente: "Se supone que yo caí en un lugar fijo, pero me resbalé y me caí durísimo, yo pensé que íbamos a cortar y no grabar más la escena".

"Aunque estábamos en ensayo, no se imaginan el golpe tan duro, porque al momento de caer salí volando… Fue tan duro que no me acuerdo, solo preguntaba si seguíamos o si estaba bien", comentó el artista.

Publicidad

Una de sus preocupaciones era la continuidad dado que su pantalón había quedado sucio por la tierra del lugar: "Todos me decían que lo importante es que yo estuvieran bien para poder continuar".

Conoce más: Miguel González: conoce las producciones de Caracol Televisión en las que ha participado

Para el bogotano fue una experiencia diferente pero muy enriquecedora trabajar con el grupo musical de Ventino, aunque fuera su primera vez para ellas en la actuación: "Cada una es una piedra preciosa distinta, es muy bello ver cómo se complementan y logran brillar juntas".

Con cada una logró entablar una amistad muy fuerte, pero de una manera única por las personalidades de Natalia Afanador , Camila Esguerra , María Cristina de Angulo y Olga Lucía Vives.

Publicidad