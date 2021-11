¡Llega Colombia Teletón 2021! Entérate aquí sobre el evento que mueve los corazones del país

A partir de este viernes 3 de diciembre se realizará el Colombia Teletón 2021 , la iniciativa que regresa y que busca renacer en el corazón de los colombianos y crear conciencia sobre la importancia de ayudar a miles de personas con discapacidad motora, cognitiva y auditiva. Desde este día, ¡todos podrán donar!

Este año, la iniciativa que ha beneficiado a miles de colombianos, está a cargo de la alianza entre el Instituto Roosevelt y la Fundación Teletón, quienes, desde hace dos años han logrado atender a 398.327 usuarios aprovechando la experiencia conjunta, la tradición de calidad en los servicios, la permanente actualización de los avances científicos y el amor por los pacientes que se acercan a ellos.

Gracias a este renacer de Teletón, todos podrán hacer sus donaciones a partir de este viernes 3 de diciembre en https://teleton.org.co/ o través de diferentes plataformas virtuales y presenciales. La meta este año es recaudar recursos para mejorar la calidad de vida de al menos 22.000 nuevos pacientes, que serán atendidos en las tres sedes de la alianza: Instituto Roosevelt Centro, Propace y Teletón Soacha.

Además de esto, a través de las pantallas de Caracol Televisión , vea el especial que se llevará a cabo el miércoles 8 de diciembre de 2021 a las 10:00 p. m. en el que se mostrarán inspiradoras historias de vida, se presentarán diferentes artistas que apoyan esta gran iniciativa y en el que conocerán más de los objetivos de Teletón 2021.

El renacer de Teletón, en esta alianza con Roosevelt, busca además, crear nuevas redes de cooperación con iniciativas y fundaciones que compartan su misión para ampliar la capacidad de atención y lograr cobertura en otras regiones a nivel nacional.

En la historia de la Teletón, más del 70% de las donaciones han sido realizadas por personas naturales, quienes con pequeños aportes han logrado que la causa dé frutos realmente significativos para apoyar los sueños de sus pacientes y beneficiar a las personas con discapacidad más vulnerables de nuestro país. ¡Teletón renace para Colombia!

Para sumarse a la Teletón 2021, los colombianos podrán hacer sus donaciones a partir de este viernes 3 de diciembre de 2021 a través de los siguientes canales: