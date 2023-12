Greeicy Rendón: ¿cómo inició la carrera de una de las artistas más influyentes de Colombia?

Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, o conocida artísticamente solo como Greeicy Rendón , nació en Cali el 30 de octubre de 1992 y desde muy niña mostró un talento que la llevó a la cima de la escena musical y actoral en Colombia. Es por ello que es la entrenadora perfecta para La Voz Kids 2024, puesto que conoce cómo es soñar con los escenarios desde pequeña.

La artista se vivió en 'La sucursal del cielo' hasta los cinco años. Posteriormente, se mudó a Bogotá con sus padres, Luis Alberto Rendón y Lucy Ceballos, para perseguir sus metas y anhelos en el mundo de la actuación y la música.

Mira también: La Voz Kids 2024: ¿Qué es eso que Greeicy Rendón recuerda al pensar en su niña interior?

Desde temprana edad, Greeicy Rendón brillaba en los escenarios y se destacó en el Instituto de Bellas Artes de Bogotá, donde estudió actuación, piano, flauta, guitarra y canto. Todos estos conocimientos los fue puliendo con la experiencia, algo que sin duda la ha llevado a posicionarse, con el paso de los años, nacional e internacionalmente.

El salto de la entrenadora de La Voz Kids 2024 a la fama comenzó en 2013 con su participación en la serie 'Chica Vampiro'. Sin embargo, no limitó su arte a la pantalla chica, pues también incursionó en la música a temprana edad. Cabe destacar que en esta serie infantil ella pudo dar a conocer su melodiosa voz.

Publicidad

En 2017, Greeicy sorprendió al mundo con su debut musical con el tema 'Brindemos', dado que este fue un abre bocas de lo que vendría. Tiempo después anunció el lanzamiento de varios éxitos como: 'Error' y 'Despierta'. Sin embargo, fue 'Amantes', en colaboración con su pareja Mike Bahía , la canción que la llevó a la fama mundial, superando los 600 millones de reproducciones en YouTube.

El 2018 marcó la carrera de Greeicy con el lanzamiento de 'Más Fuerte'. Con este éxito le siguieron colaboraciones destacadas como: 'Jacuzzi' junto a Anitta . En las que mostró su versatilidad artística y dejó a sus seguidores a la expectativa de más estrenos.

El 2019 fue un año significativo para la cantante. Lanzó 'Destino' con Nacho y su primer álbum llamado 'Baila', que la llevó a recibir su primera nominación internacional en los Premios Juventud. Su carrera, lejos de estancarse, se elevaba.

Publicidad

Desde el 2020, Greeicy no ha dejado de sorprender con éxitos como 'Los consejos', 'Contigo' y 'Si tu amor no vuelve', continuando su colaboración con Mike Bahía. Su presencia constante en la industria musical deja claro que esta artista ha encontrado su pasión. Asimismo, pronto lanzará su tercer disco de estudio, titulado 'Yeliana'.

Te puede interesar: El día en el que Greeicy Rendón se casó con un hombre que no era Mike Bahía.

Finalmente, Greeicy Rendón se formó con una infancia llena de pasión dedicada a la música y la actuación. Además, ha construido un legado en constante crecimiento. Su ascenso en la escena artística colombiana y global la consolida como una de las artistas más influyentes de la actualidad.