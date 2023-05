Margot Robbie reveló por qué pensó en incluir a Gal Gadot en la película ‘Barbie’

La reconocida actriz Margot Robbie se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues es la protagonista de la película ‘Barbie’, que se estrenará el 20 de julio de este 2023, y que también cuenta con un elenco de lujo, del cual por poco hace parte Gal Gadot.

En una entrevista con la revista Variety, Robbie de 32 años, quien también ha cumplido con un papel de productora para la cinta, confesó que tenía en mente convocar a Gal Gadot , la actriz reconocida por interpretar a La Mujer Maravilla, pues desde un inicio consideró que ella es la muestra perfecta de lo que transmite Barbie.

“¿Qué es exactamente la energía de Barbie? “Gal Gadot es la energía de Barbie porque es tan increíblemente hermosa, pero no la odias por ser tan hermosa porque es tan genuinamente sincera, y es tan entusiastamente amable, que es casi tonta”, fueron sus palabras, haciendo referencia a su amabilidad.

A pesar de que Greta Gerwing, quien dirige el filme, estaba de acuerdo con ver a Gadot en la cinta como una Barbie, esto no se pudo concretar por diversos motivos, entre los cuales se encuentra su agenda de grabaciones, pues cabe recordar que ella también le da vida a Giselle en la saga de ‘Rápidos y Furiosos’ .

Gal Gadot fue una fuente de inspiración para realizar el casting, pues se buscaba mujeres con “la energía de Barbie” y por eso finalmente lograron concretar a Issa Rae, Hari Nef, Emma Mackey, Dua Lipa , Sharon Rooney, Ana Cruz Kayne, Alexandra Shipp y Kate McKinnon, entre otras.

Por otra parte, la actriz reveló que darle vida a la emblemática muñeca barbie no fue un proceso fácil, pues tuvo que cuestionarse su concepto de belleza y sensualidad.

“Estoy como, 'Está bien, ella es una muñeca. Ella es una muñeca de plástico. Ella no tiene órganos. Si no tiene órganos, no tiene órganos reproductivos. Si ella no tiene órganos reproductivos, ¿sentiría deseo sexual? No, no creo que pueda", enfatizó durante la entrevista con Variety.

