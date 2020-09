Bella Calamidades - Lola sufre un terrible accidente - Caracol TV

El odio de Priscila hacia Lola no tiene límites, esta vez se le fue la mano y le causó un grave accidente. Aunque intenta hacerle creer a todos que no fue intencional, su madre Silvana sabe que no es verdad. Bella Calamidades cuenta la historia de la vida de Lola, que está marcada por las desgracias, por lo que cree ser portadora de mala suerte. Tras quedarse huérfana a una edad muy temprana, se muda con su malvada tía, quien la maltrata, pero conserva la esperanza de que algún día alguien traiga fortuna a su vida. Elenco Bella Calamidades: Danna García, Segundo Cernadas, Katie Barberi, Adriana Campos, Diana Quijano, Pablo Azar, Santiago Gómez, Gustavo Angarita, Alejandra Miranda, Daniela Tapia.