Así luce ahora el elenco de Bella Calamidades tras 10 años de grabar la novela

COMENTA SI ENTENDISTE👇 Yo . . . Este soy yo. . . Algunos pensarán: "pues obvio que eres tú". . . Pero, si es tan obvio que "yo" soy "yo" y "tu" eres "tu"... Entonces, ¿Porque nos empeñamos en ocultar ese "yo" tan único para querer copiar a los otros "yo" que ya tampoco lo quieren ser?. Tan fácil que es ser "yo" o que "tu" seas "tu" como para terminar queriéndolo tapar con "filtros", "poses" y "pretenciones". . . . Pero no conformes con eso, también queremos que el TÚ piense como YO; y si TU no piensas como YO, entonces te juzgo, te critico, te desacredito. . . . . Mejor, YO voy a seguir siendo YO, y te dejo que TU seas TU, para que así, por irónico y contradictorio que parezca, por fin podamos ser NOSOTROS. #pabloazar #srtoony #viernes #friday . . Me . . . This is me. . . Some might think: "obviously it's you." . . But, if it is so obvious that "I" am "I" and "you" are "you" ... Then, why do we insist on hiding that "I" so unique, to copy the "you" that YOU don't want to be either? it is so easy for "me" to be "me" or for "you" to be "you" as to end up wanting to cover it up with "filters", "poses" and "pretentions". . . . And still, we also want YOU to think like ME; and if YOU don't think like ME, then I judge you, I criticize you, I discredit you. . . . So, I am just going to continue being ME, and I will let YOU be YOU, so that, as ironic and contradictory as it may seem, we can finally be US. . . #Fridaywisdom #artist