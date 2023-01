Yina Calderón habla sobre la trágica muerte de la Dj Valentina Trespalacios, ¿qué opina?

Luego de darse a conocer la noticia de que la Dj Valentina Trespalacios fue hallada sin vida por un recolector de basura en el barrio Fontibón, las autoridades capturaron a su novio, John Poulos, en la ciudad de Panamá, dado que es el principal sospechoso en su muerte.

La policía ha estado investigando cuáles fueron los últimos momentos de la joven estando viva, por el momento, la madre habló sobre la obsesión que tendría Poulos con su hija y los comportamientos agresivos que venía presentando.

Te puede interesar: Novio de la DJ Valentina Trespalacios es detenido por la Policía de Panamá

Publicidad

Yina Calderón utilizó sus redes sociales para hablar sobre este caso de feminicidio, dado quedurante un tiempo ella se dedicó a ser Dj de guaracha, pero afirmó que tiene su reservas con los eventos 'privados' de música electrónica o techno.

La empresaria se refirió a esto en una de sus transmisiones en vivo en su cuenta personal de Instagram: "No nos hagamos las mártir, pero uno a veces ve cuando el novio o el marido tienen comportamientos extraños, psicópatas. No permitamos, que si nos pegan la primera vez nos sigan pegando".

"Ojalá Dios le dé mucho consuelo a la familia de esta niña, porque la situación, como murió, es terrible, creo que ningún ser humano merece morir así”, relató Calderón.

La creadora de contenido también se refirió a los exponentes del género musical, principalmente sobre los hombres que trabajan en este ambiente profesional que es muy pesado y peligroso para la mujeres y deberían ser ellos mismos quienes las defiendan.

Publicidad

Tristísimo caso de Valentina Trespalacios. Descanso en paz para la víctima y sus familiares y que ojalá caiga todo el peso de la justicia sobre su asesino. La violencia y el feminicidio no tienen nacionalidad ni estrato social. — Leandro Vinasco Agudelo (@LeandroVinascoA) January 25, 2023

"La invitación es para los DJs, se supo de la muerte de esta niña Valentina, donde presuntamente, puede ser el novio quien la asesinó, entonces tengamos mucho cuidado con quienes nos metemos, con quien nos involucramos”. afirmó la vendedora de fajas.

Publicidad

Conoce más: Amiga de la reconocida Dj Valentina Trespalacios podría tener pruebas que ayudarían en el caso

Casado y con tres hijos: las mentiras del novio gringo que enfurecieron a la DJ Valentina Trespalacios https://t.co/GE6sraCTpJ pic.twitter.com/HFKYx9UTSj — Andrés Toledo (@toledoandres011) January 25, 2023

Yina también fue muy enfática hablando en su 'en vivo' sobre ese tipo de reuniones, donde aunque ella no negó que asiste a algunas, sí confirmó que prefería estar alejada un poco de ellas por el peligro que se puede encontrar.

Publicidad

"Me preguntan por qué no toco en 'privados', no me refiero a que pase en todos las fiestas pase, jamás, tampoco estoy diciendo que no pase en discotecas, porque allí también puede pasar... por eso yo prefiero tocar en eventos como fiestas de pueblos, bares comerciales, porque los 'privados' se prestan para muchísimas cosas" concluyó la influencer.