Stalkeando a David Palacio, de Romina Poderosa: ¿Con quién habla el actor por mensajes de WhatsApp?

Uno de los galanes más cotizados de la televisión colombiana en la actualidad es David Palacio , recordado por su interpretación de Calidoso en Romina Poderosa . Luego de dejarse captar por El Lente Espía durante su gira de medios en Caracol Televisión , el actor concedió una entrevista a Caracoltv.com y nos dejó entrar en su celular.



¿Qué guarda David Palacio en su celular?

El también músico reveló que tanto en su pantalla de bloqueo, como en el fondo de pantalla principal conserva fotos de su mascota, uno de los integrantes más importantes de su familia, que además lo acompaña a cada una de sus aventuras.

En cuánto a WhatsApp, Palacio aprovechó para aclarar que no tiene nada personal en contra de las personas con las que chatea por esta aplicación, pues con frecuencia deja de contestar los mensajes que le llegan, bien sea porque se le olvida seguir con la conversación o porque no recuerda completamente lo que estaba haciendo.

La siguiente aplicación a la que entramos fue a YouTube, en donde Palacio debía mostrar las últimas tres búsquedas que hizo en la plataforma. Fue de esta forma como reveló que es un amante del ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma), agregando que le gusta ver videos de personas que susurran o emiten sonidos relajantes.

"Me gusta escuchar la lluvia, sonidos de la naturaleza, cuando hacen así (voz baja). Me ayuda como a relajarme, yo soy muy auditivo, a mí me gusta mucho como escuchar cosas", expresó.

También mostró que sus últimas búsquedas en esta plataforma están enfocadas en moda y películas de los 90's, esto se debe precisamente a que está trabajando en un proyecto que tiene estas características; sin embargo, agregó que no podía dar muchos detalles al respecto.

Por último, Palacio ingresó a su cuenta oficial de Instagram, donde leyó algunos mensajes de sus admiradores y se animó a contestarle por medio de un video a una fanática que sigue cada uno de sus proyectos en esta red social.

"Te quiero mandar un saludo muy especial, mucha buena vibra y muchas gracias por todo el apoyo, te mando muchos besos y buena vibra", dijo en medio del video que rápidamente envió.

