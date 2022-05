¡Quedó en shock! A Betsi Gonzales, exesposa de Diomedes Díaz, la atracaron en Barranquilla

Por estos días la inseguridad en el país está a flor de piel y pocos se salvan de los criminales que andan al acecho, en esta ocasión atracaron a Betsi Liliana Gonzales quien fue esposa del 'Cacique de la junta' mas conocido en el mundo del vallenato como Diomedes Díaz , que falleció en diciembre del 2013 a causa de un paro cardiorespiratorio.

La mujer cuenta que fue tan grande su conmoción, que en el momento la única opción que ella tuvo fue quedarse muy quieta y dejarse robar sus pertenencias. Betsi se encontraba en un almacén de un reconocido centro comercial en Barranquilla, mientras realizaba algunas compras.

Publicidad

En las cámaras de seguridad tanto del establecimiento como de la galería comercial quedaron grabados los hechos ocurridos. La segunda esposa de Diomedes, se encontraba en el mostrador cuando de repente un hombre la acorrala con un arma de fuego, despojándola de varias de sus pertenencias como sus joyas y su bolso, cabe resaltar que la mujer no puso resistencia ante el hecho y el criminal salió corriendo del establecimiento. Aún no se conoce la identidad del hombre.

Al parecer, a la mujer la iban persiguiendo ya que el ladrón se dio a la fuga con un cómplice que lo esperaba en una motocicleta a las afueras del centro comercial. La madre de tres de los hijos del 'cacique' nunca pensó que esto le fuera a ocurrir.

"Fue un momento de susto. Yo estaba mirando algo en una vitrina, cuando aparece un sujeto con un arma y me grita que me quede quieta o me pega un tiro. Yo quedé ahí pálida y paralizada, mientras él me quita todas mis pertenencias", comentó Betsy Liliana.

Publicidad

Las autoridades se encuentran investigando los hechos ocurridos con el apoyo de los testigos y las pruebas de las cámaras para así identificar a los sujetos y exponerlos para que la comunidad tengan presentes los rostros de los hombres.