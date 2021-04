Paso a paso: así se vive la experiencia Desafío The Volks, el videojuego inspirado en el reality

La fiebre del Desafío The Box no para de crecer y ahora ha llegado hasta los videojuegos. Se trata del Desafío The Volks, un evento que se desarrolla en el modo creativo de Fortnite y que les permitirá a los ‘gamers’ vivir casi en ‘carne propia’ la emoción y adrenalina de las pruebas de obstáculos al mejor estilo de ‘The Box’.

Todo lo que debes saber sobre el Desafío The Volks:

· Fecha de inscripción: desde el 1 de abril hasta el 1 de mayo del 2021.

· Los participantes pueden jugar las veces que puedan durante el tiempo de la actividad.

· Canal de comunicación: https://discord.gg/d8Np4m6CUM (herramienta diseñada para comunidades de videojuegos)

· Modo de juego: pista de obstáculos.

· Debes estar registrado en https://www.volkgames.com/torneos/challenge-desafio-the-volks/

· ID isla: 6331-8632-5082.

· Los resultados serán tomados y subidos a la página por el equipo de volkgames.

· Plataformas disponibles para juego: crossplay (multiplataforma)

A continuación, un paso a paso para demostrar qué tan rápido y hábil eres:

1. Inicia Fortnite y selecciona "Modo creativo" en el menú de selección de juego y haz clic en "Cambiar" para acceder.

2. Oprime "Jugar", luego selecciona "Código de isla” y oprime ingresar.

3. Ingresa el código 6331-8632-5082 en la pantalla y haz clic en "Lanzar" para iniciar el juego.

4. Disfrutar y pasar la pista de osbtáculos.

Para enviar el resultado:

1. Cada jugador debe tomar una foto o pantallazo de la información final de la partida, en donde se vea el tiempo logrado.