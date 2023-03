Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol se defiende tras comentarios de homofobia

Pablo Arango es reportero de Noticias Caracol para la ciudad de Bogotá, espacio donde se encarga de cubrir temas de orden público, entre otros contenidos propios de la capital. Así se ha posicionado y ganado el reconocimiento, como también el cariño en los medios de comunicación y los televidentes por su excelente labor desde hace varios años.

Arango en su cuenta personal de Twitter dio a conocer un mensaje que recibió de una persona desconocida quien lo criticó por su forma de hablar y su voz; comentario que llegó después de que Pablo publicara un vídeo en su cuenta de Instagram hablando sobre un hecho que le había ocurrido en un día habitual.

Te puede interesar: Pinocchio: Por medio de un graffiti, un grupo de artistas rinden homenaje a Guillermo Toro

"Oiga tiene esa voz muy gay y modere sus ademanes, si sigue de hembra no va a llegar ser lo más de Caracol": fue el comentario que recibió en sus mensajes directos en la mencionada red social.

Motivo por el cual Arango decidió hacer público lo que había sucedido en su perfil de Twitter, acompañado de una frase de reflexión para los internautas, el periodista escribió: "Tus miedos de antes, ahora son tus fortalezas y repito, ¡la orientación sexual no nos define como personas! Saludos a todos".

Publicidad

Luego de esto recibió muchos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores y personas de la comunidad LGBTIQ+: "La dicha del que se esfuerza, es la infelicidad del intolerante… Sigue adelante sin freno y sin miedos Pablo", "Colega, no lo conozco, pero su trabajo es muy bueno y en nada afecta su forma de hablar, su profesionalismo se nota".

Tus miedos de antes, ahora son tus fortalezas y repito ¡la orientación sexual, no nos define como personas! Saludos a todos pic.twitter.com/01GEOA2F2Q — Pablo Arango Robledo (@Reporteropablo) March 9, 2023

"La gente si definitivamente no tiene nada que hacer, sino criticar", "Estos medios se prestan para eso y nada más… Eres un gran periodista y eres único… Existen muchos homofóbicos, no hacerles caso, a veces son personas que no entienden": fueron algunos comentarios de personas que lo siguen en sus redes y también colegas de Pablo Arango.

Conoce más: Becky G hace una colaboración con Omega y lanza su nuevo sencillo 'Arranca'

Cabe resaltar, que el periodista no ha tenido temor en manifestar su orientación sexual, pues ya había hecho publicaciones de este tipo para apoyar a quienes se encuentran en situaciones incómodas por las críticas. El periodista también ha manifestado lo que piensa de este tema y asimismo, ha resaltado que todas las personas merecen respeto y el mismo derecho de igualdad.

Publicidad

Pablo Arango es comunicador social y periodista de la Universidad de Manizales y actualmente está realizando un pregrado en derecho en la Universidad Gran Colombia para poder especializarse en periodismo judicial.